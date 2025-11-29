十分等3站試辦「軌道放天燈」 今起至明年1月假日限定

用毛筆把願望寫在天燈上，看著它緩緩升空、祈求心想事成，不僅是新北平溪地區的在地特色，更吸引許多外國遊客前來體驗。

日本遊客菊地先生表示，「這裡有別於日本的感覺，我覺得是一個非常特殊的體驗。」

日本遊客菊地太太則說，「之前在YouTube上看過很多相關影片，所以今天來之前就非常期待，畢竟在日本是沒有辦法放天燈的，實際來到這裡，真的讓我很感動。」

然而，依照《鐵路法》第57條規定，其實人、車不得進入鐵道範圍，今年8月份甚至才有YouTuber發道歉影片，表示全家人去放天燈被檢舉，一家4口共罰了4萬元。而現在台鐵公司表示，規範有望鬆綁。

天燈業者胡太太認為，「這樣子，對整條街的觀光會非常有幫助。」

天燈業者王老闆則說，「這種支線都速度很慢啦，盡量是人、車、遊客，大家都可以用。」

公視新聞記者呂玠鋆在現場指出，「台鐵平溪線因為日前豪雨災情的關係，到明年1月底前，是全區間停駛的狀態，不過台鐵也試辦，要在平溪、十分，以及菁桐地區，限時限區開放民眾可以在鐵軌上施放天燈。」

試辦第1天的早上，遊客陸續湧現。3個車站有範圍限制，期間則是從11月29日到明年1月4日的週末，以及1月1日、2日元旦假期，時間則是開放上午8時到下午8時為止。但不僅在地店家，觀光業者與立委都紛紛喊話，希望朝「常態化」邁進。

車隊業者黃先生認為，「都有生意做，有生活的方式，都有錢賺，這個東西才可長久下去，才會變成台灣的一個特色。」

新北市立法委員廖先翔則表示，「一直以來大家可能不知道是違法的，過去大概也都是一個默許的狀態，修法之後，是授權營運的單位、也就是台鐵公司，他可以訂定一些安全的規範，來特定區域再合法的放天燈，這是我們後續要再繼續努力的。」

台鐵公司也提醒，如果有搶修工程的必要以及安全考量，現場將暫停天燈施放，而未開放時間範圍也必須依《鐵路法》辦理。