十四年磨一愛 關愛之家黑戶寶寶返台尋根盼圓夢

▲在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱創辦人楊婕妤為「咪咪」。這個稱呼後來成為所有感染者、黑戶寶寶的共同銘印。（圖：台灣關愛基金會提供）

根據勞動部公開資訊揭露，截至去年底（114年11月），在台移工數量將達86萬人；移民署官方資料更指出，同年度失聯移工總數逼近9.5萬名。其中，不可迴避的是，為數甚夥的「黑戶寶寶」仍在醫療、教育與人權的邊緣掙扎。近日，一位十四年前，曾經是這群「隱形兒童」之一的美美（化名），重新踏上台灣土地。她有著複雜的生命印記：東南亞移工的混血兒、出生於台的無國籍移工子女、HIV垂直感染者，更是一個在襁褓中即失去母親的孤兒。這場跨越世代的重聚，是一場尋根之旅，也是歷時多年，匯聚民間力量接手人道救援、改寫弱勢生命的見證。

十四年前，美美的故事從一場絕望的就醫開始。她的母親因愛滋病發，重病送醫，隨後發現懷中數月大的她亦遭垂直感染。作為在台失聯移工的子女，她自出生起便不具備任何合法身分，在醫療與安置的雙重困境下，移民署將這對母女轉介至台灣關愛基金會（關愛之家）。當時，這對母女面臨著嚴酷現實：身分缺失、病痛纏身、隨即而來的遣返。這株曾在台灣關愛之家被溫柔呵護過的幼苗，瞬間被拋回了貧瘠的母國。母女兩人回國半年後，母親便因病過世。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱創辦人楊婕妤為「咪咪」。這個稱呼後來成為所有感染者、黑戶寶寶的銘印。對美美而言，雖然關愛相隔兩地十四年，但這聲「咪咪」從未在她的生命中缺席。母親過世後，她由祖母扶養長大。在物資匱乏的環境中，奶奶常對美美說，遠在台灣的「咪咪」是全家的救命恩人。這並非虛言。十四年來，楊婕妤始終堅持以個人名義，自掏腰包資助她們的生活與抗愛滋藥物費用。這份超越機構責任、純粹出自個人的承諾，讓她在疾病與貧窮的夾縫中，長成了一位健康、自信的少女。

此次抵台，美美除了拜訪心心念念的「咪咪」，更有一個堅定的目標：目前還在就學的她，計畫在完成當地學業後，申請來台就讀大學。美美說，台灣是她的出生地，給予她第二次生命的地方。她希望將自己身的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。在關愛之家的照片牆前，她指著當年那個孱弱的嬰兒，眼裡閃爍著對未來的渴望，那是一份磨了十四年、在愛中重生的韌性。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤表示，看著美美如今能健康地站在面前談論夢想，是她這十四年來最欣慰的時刻。楊婕妤指出，這是幸運的特例，因為即便過了十四年，在台灣的各個角落，仍有許多因父母身分問題而無法取得醫療與教育資源的黑戶寶寶。他們多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。

邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，讓不分國籍的孩子們，都能夠在愛裡成長，延續他們的生命與希望，改寫他們岌岌可危的命運與處境。相關資訊請見台灣關愛基金會官網，或致電02-2738-9600 基金會台北辦公室。