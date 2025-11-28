十四張機廠聯開案簽約，8棟樓逾5千戶、最高51樓「每坪開價百萬」！祝文宇：雙北地板價已是50萬

總投資額約985億、全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」周四（11/27）舉行簽約儀式。新北市長侯友宜表示，本案將引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。 宏匯集團，也是環宇上城董事長許崑泰表示，本案規劃有商場、住宅、辦公，並承諾會以「好品質、好房子、好誠信」3好原則，落實每一階段開發工作，樹立嶄新地標。 愛山林董事長祝文宇透露，本案規劃興建25萬坪樓地板，共8棟建築，有39~51層樓，總銷約2500多億，未來住宅每坪開價約100萬，辦公大樓約65萬。

侯友宜致詞時表示，新北市這幾年在發展捷運，蓋TOD（大眾運輸導向發展），「捷運到那裡，就開發到那裡。」目前新北市有7條捷運及輕軌正在興建，及至2030年會串起，改變都會風貌。

他說明，捷運最早完成的是新店環狀線，這裡有萬坪的陽光公園、碧潭，風景最美，「環狀線聯開有10個地方，已經完成5件招標，明年再招商5個地方。」目前，新北有37個捷運聯開案。

2次招標才成功 打造微型城市

對於十四張機廠開發案，他說明，2020年1月完工通車後，於2022年5月第一次徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等因素影響而流標。後經調整招標策略及條件後，於2024年12月第二次徵求投資人，順利由宏匯及甲山林集團獲得投資權。

本案由宏匯、愛山林、甲山林成立的「環宇上城」共同合作。其中，愛山林持股約47%、甲山林占20%，宏匯為33%。這是雙方聯手的第3個案子，另有中正紀念堂聯開案、南港台電CR1公辦都更案。

新北市捷運局表示，本案投資人必須市府訂的開發規劃，打造一座立體微型城市，設計8棟、最高為51層的大樓，2樓有2萬坪商場、購物中心，3樓以上為5萬坪辦公室，以及5100戶住宅。

環狀線十四張站暨南機廠,十四張聯開案

▲十四張機廠開發案規劃。圖／彭蕙珍攝

十四張每坪估100萬 商辦地點好

祝文宇指出，目前這個案子已經做到第一步規劃，但還有不足，「要把交通做得更好，是這個案子的重點，這件事需要中央的協助，包括利用環河快速道路匝道抵達台北市等。」

新北市政府和環宇上城簽約後，侯友宜希望2年內能完成設計。不過，祝文宇指出，因需要中央配合，預估至少要3年。

十四張站聯開案規劃8棟大樓，每棟大樓的高度不同，從39、47到51樓不等，並有5100戶住宅。祝文宇表示，住宅大約每坪100萬，至於商辦，他看好這個地點，現在不會想要出售，「會想要長期投資。」

環狀線十四張站暨南機廠,十四張聯開案，愛山林，甲山林，祝文宇

▲十四張站聯開案規劃8棟大樓。圖／仲量聯行提供

今年率先「讓利」 買方也認同

今年祝文宇開啟房地產「讓利」的第一槍。他說明：「今年初我就知道市場一定會有觀望期，不過，整個大市場錢很多，比台灣錢淹腳目時還要多，但政府希望錢不要進房地產，怕炒高房價，我們跟著政策走。」

他以今年4月在板橋推出的「濱河帝景」為例，原本打算開價90萬，改為7字頭後，目前已經賣出8成多，「下周準備要拆除銷售中心。」

同樣在4月開賣，位於三重、總銷130億的「市政帝寶」，每坪開價75萬，已經賣出5成。另在北市，也是和達欣合作的「達新文和苑」，此區域每坪要賣200萬，開價只有100多萬，已經賣3成。

明年在A7也將推出新案，他買下6000多坪土地，將開發商業空間及住宅，「這個案子的商場8千坪、住宅有近10萬坪；住宅只賣5字頭，較周圍其他捷運站價格更低。」

他表示，A7是雙北的凹陷區，「5字頭在雙北是地板價，我很看好它的銷售成績。」

環狀線十四張站暨南機廠,十四張聯開案，愛山林，甲山林，祝文宇

▲愛山林董事長祝文宇。圖／彭蕙珍攝

賣低好交屋 單價50萬是雙北地板價

他強調：「賣低好交屋。」在政府限貸政策下，民眾買房的態度更謹慎，他直接讓房價回到2~3年前，等未來3~5年交屋時，房價漲了，「當然都會想要交屋。」

對於房地產前景，祝文宇分析，房地產是供需市場，供應量大的區域，有些房價已經回到2~3年前，「有人買預售屋要平轉都有困難，甚至有人虧點錢都賣，不想被建商扣15%。」

他指出，前幾年不少區域房價被台積電帶動，尤其會出現這個現象，「在雙北有居住的需求，沒有這個問題。」

他表示，房價是土地、造價和利潤三方決定，「造價越來越高，房價會往上走；現在一坪造價要30萬，怎麼可能有便宜的房子，雙北地板價就是50萬，怎麼可能降的下去。」

他說，現在大家覺得房市不好，很多人不敢買房，其實這時候是最好的進場時機。





