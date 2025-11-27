十四張機廠開發案完成簽約！ 新北TOD里程碑

新北捷運十四張站暨南機場模擬圖。(新北捷運局提)

記者黃秋儒／新北報導

新北捷運局廿七日與宏匯公司、愛山林建設開發公司及甲山林建設公司共同組成環宇上城投資股份有限公司，簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全台規模最大捷運開發案，打造新北大眾運輸導向發展(TOD)建設標竿。

新北市長侯友宜表示，新北市推動捷運建設，從路線規劃、都市計畫變更、用地取得、設計興建到通車營運，尚需選定場站辦理捷運開發，除透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費之外，更作為本市推動各捷運站大眾運輸導向(TOD)的領頭羊，本開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠，同時於都市計畫訂定30%樓地板需作商業使用，留設人工平台、開發大樓續接柱頭、民權路匝道，及事先規劃將由投資人新設溪園路匝道、12m寬人行及自行車廊道連通河濱公園及串聯北側公園綠化平台，以引導後續開發。

市長侯友宜提到，新北環狀線原委託臺北市政府興建開發，一一０年移回新北市辦理，本開發案一一一年第一次公告徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等大環境因素流標，經調整招標策略及條件後，一一三年底再次公告，於今年順利由宏匯及甲山林二大集團獲得投資權。

基地面積達14公頃設計8棟開發大樓。(新北捷運局提供)

新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，本案基地面積達十四公頃，規劃興建廿五萬坪樓地板，開發規模全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，設計八棟最高五十一層樓開發大樓，二樓可供二萬坪商場、購物中心進駐，三樓以上為五萬坪辦公室及五千一百戶住宅，預計引進一萬一千人口，創造一萬二千個就業機會，並增設二處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達臺北市，交通更便利。

李政安指出，新北環狀線計有十處捷運開發案，目前已有五處招商成功，其餘5處，再接再厲，將於一一五年陸續再招商。預估新北環狀線全部捷運開發可引入一千一百億以上投資金額，引入一萬四千居住人口、創造二萬二千工作機會，將串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，成功帶動捷運運量成長及區域發展，建構安居樂業的新北捷運生活圈。