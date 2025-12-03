十四張站開發簽約近千億 劉哲彰強調交通配套是關鍵

248251203a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰日前親赴全台規模最大的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」現場見證簽約儀式完成。劉哲彰指出，這項總投資額達985億元的開發案將深刻影響新店未來，他承諾將持續關心並緊盯後續的交通配套、施工期交通維持及周邊生活環境影響，讓建設能順利推動。

此開發案規模達到25萬坪，預計將興建8棟最高51層的大樓，建成後會成為一個結合商場、辦公、住宅與公共空間的完整城市聚落。根據規劃，該計畫將提供約5100戶住宅、2萬坪商場以及5萬坪辦公室，預計引進1.1萬人口，並創造1.2萬個工作機會。

廣告 廣告

劉哲彰強調，十四張站是環狀線與安坑輕軌的交會點，是居民每日生活必經的交通樞紐，因此交通配套規劃必須優先思考並徹底處理。他指出，這些實際配套措施的落實，將是居民「最有感」的地方。

248251203a08

目前開發案已確定納入多項交通配套方案，旨在優化區域聯外動線，包括新增民權路匝道、新增溪園路匝道（方便快速連接環河快速道路），以及闢建12米寬的人行與自行車廊道，連通至河濱公園與北側綠化平台。

劉哲彰重申，面對這項史無前例的重大建設，他將持續盯緊後續的交通細部設計與規劃，並嚴格監督施工期間的交通維持計畫，確保開發案順利進行的同時，也能兼顧周邊居民的生活品質與居住權益。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

河濱科技執法再增5處杜絕違規 新北高灘處：2026年2/20起開罰

淡水大停水補償啟動 新北市府提2建議促台水提升韌性

【文章轉載請註明出處】