十四張聯開案開工 黃心華陳乃瑜促機能補強打造城市客廳

（記者陳志仁／新北報導）十四張聯開案27日正式動工！國民黨新北市議員黃心華表示，十四張站位處環狀線與安坑輕軌交會，是南新店最重要的轉乘核心，開發量體更是全台規模最大的聯開案之一，象徵新店城市發展邁入新階段；民進黨新北議員陳乃瑜則說，期盼十四張捷運站能展現在地文化意象。

圖／新北環狀線十四張站暨南機廠俯視圖。（新北市政府捷運局提供）

黃心華提醒，大型聯開案推動，勢必面對新增人口與生活圈公共服務量能兩大課題，十四張周邊的中正路、中央路與十四張路本就是新店交通瓶頸路廊，未來隨商場與住宅入住人口增加，恐面臨「交通黑暗期」；呼籲市府提前規劃交通疏解與管理機制，避免重演央北開發初期交通壓力集中、居民怨聲載道的情況。

廣告 廣告

黃心華強調，聯開案不能只帶來商場與住宅，更應補齊十四張生活圈多年缺乏的基礎需求，如托嬰、托幼、托老、社區活動空間、青年休憩場域等；要求市府應主動掌握人口結構並提出規劃，而不是被動接受開發商「附帶式提供」的設施，確保聯開案不僅形塑新店新門面，更成為名符其實的「城市新客廳」。

圖／十四張站暨南機廠捷運開發案模擬圖。（新北市政府捷運局提供）

陳乃瑜認為，十四張站暨南機廠聯開案不僅是全台金額最高的聯開案，更是推動新店發展的重要工程，十四張站是串連環狀線與安坑輕軌的重要轉運點，同時也是在地土地公信仰匯聚之處，期盼未來捷運站設計能融入在地文化。

陳乃瑜直指，聯開案包含商場、辦公室與集合住宅等複合性空間，也希望市府能在其中規劃多功能公共設施，例如市民活動中心、托幼托老長照空間、運動中心或藝文展演場域，並盼工程如期推動，帶動地方繁榮與生活升級。

更多引新聞報導

軌道經濟再進化 十四張站985億聯開案啟動帶動新店

防災盲點多！新北坡地擋土牆崩塌 黃心華提四大建議

