十多名賭徒土地公廟旁開賭 基警逮捕全淪為輸家

基隆警方在太白街土地公廟旁破獲大型天九牌職業賭場。（記者趙智偉翻攝）

天九牌賭場隱匿在土地公廟旁開賭，基警督察科據報蒐證後聲請搜索票，會同保安隊、基警四分局查緝，當場逮捕林姓、吳姓負責人及3名員工、14名賭客，查扣賭資與抽頭金共計14萬多元及賭具一批，依賭博罪嫌分別移送及裁處。

基警督察科於日前接獲密報，指有人在太白街的一座土地公廟旁開設賭場，出入份子複雜，督察科派員探訪蒐證後，確定賭場位置，便向基隆地方法院聲請搜索票，會同保安隊、基警四分局偵查隊與中華路派出所執行查緝。

警方衝進賭場後，當場查扣賭桌上的天九牌等賭具，以及賭資、抽頭金，逮捕開設賭場的林姓女子與吳姓男子及3名員工，連同14名賭客一併帶回處理。

警方發現，該賭場為規避警方查緝，在賭場外裝有監視器辨識出入對象，並過濾人車。另外，14名賭客中，有多人註記幫派背景。全案偵詢後，警方依賭博罪嫌將林等負責人、員工移送基隆地檢署偵辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁處。