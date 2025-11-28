十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」

近日，廣東一名老翁因為連續十多天無法排便，送醫檢查後才發現是乙狀結腸癌造成的腸梗阻 。由於判斷狀況危急，院方立刻幫其開刀，卻在麻醉插管時出現糞便從老翁口腔噴出的罕見場面。（示意圖／翻攝pixabay）

近日，廣東發生一起令人「聞之色變」的消息。一名老翁因為連續十多天無法排便，腹痛難耐被家人緊急送醫，檢查後才發現是乙狀結腸癌造成的腸梗阻。醫生指出，由於判斷狀況危急，立刻幫其開刀，誰知因為腸管已經被十多天累積的糞便填滿，因此在麻醉插管時，甚至出現糞便從老翁口腔噴出的罕見場面，讓人震驚又揪結。醫師也透露，這種情況意味著患者的腸管已經瀕臨破裂，倘若再晚一天就醫就可能發生腸穿孔、腹腔感染甚至膿毒症，後果不堪設想。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。

廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露，經過診斷，胡先生的狀況並非便秘，而是新發乙狀結腸癌造成的腸梗阻。由於腸道內的腫瘤已經將腸管完全堵塞，導致糞便完全無法排出，需要立刻進行手術。

于林沖回憶，在手術前麻醉插管的當下，由於患者腸管已經完全被糞便佔據，內部壓力巨大，插管刺激下竟導致累積多天的糞便從患者口腔噴出。他強調，這種情況意味著患者的腸管已經瀕臨破裂，腸壁嚴重充血、水腫，稍有延誤就可能發生腸穿孔、腹腔感染甚至膿毒症休克，危險程度極高。

之後，手術團隊立刻為胡先生施行緊急手術，將被腫瘤堵死的部分切除、清理腸道內容物，又送進ICU加護病房進行長達20多天的密集治療與觀察，終於讓病情趨於穩定，胡先生也順利轉到普通病房休養。

于林沖提醒，民眾對便祕往往掉以輕心，但若遭遇長期、持續、難以緩解的便秘時就必須加以重視。造成成人排便困難或腸阻塞的原因有很多，可能是發炎、腫瘤、沾黏、腸扭轉、腸套疊、糞石堵塞甚至是外部壓力導致的腸腔狹窄等多種狀況。若持續排不出糞便，腸道壓力不斷上升，延誤治療可能會導致腸穿孔，嚴重感染時甚至可能危及生命。

