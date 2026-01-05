十多年沒整理的家 里長通報志工齊伸援

新北市板橋區廣福里一間民宅內，十幾年來住戶堆放雜物，導致髒亂不堪，里長求助社會局後，輾轉通報慈濟協助動員志工清掃。

家中爬滿蟑螂，嚴重影響附近環境整潔，慈濟志工收到社會局通報來幫忙清掃。

里長 趙桂菊：「她(屋主)兩個孩子比較弱勢，就是需要人家照顧，所以她(屋主)也沒辦法，整理自己的房子，所以我們就透過社會局跟慈濟，來幫忙她(屋主)。」

出入口已經被垃圾堵住，無法進入打掃，志工以接龍方式，將垃圾先清出室外，房子散發濃濃刺鼻霉味，混雜著塵沙彌漫，令人看了很心酸。

慈濟志工 呂玉芬：「其實今天來做我很感恩，因為做了之後我才知道說，雖然我家也不是很漂亮，但是我覺得我很幸福是說，我還有一個乾淨整潔的家，然後我知道要把它維護好。」

慈濟志工 張文君：「想到說有人可以，把自己的生活過成這個樣子，然後進去的第一想法就是，希望盡自己一分力，趕快把他們家裡清乾淨，我就發現到，越做越多 越做越多的感覺，怎麼樣都清不完。」

睡覺的房間，汙穢的廁所到骯髒不堪的廚房，沒有放過任何角落，清出堆積如山的垃圾，過程中深深體會到見苦知福。

慈濟志工 張育賓：「可以帶小朋友來，感受到幫助人的感恩心，打掃之後就會發覺，其實自己在福中。」

就在2025年最後一個月，讓環境改頭換面，希望這戶人家能過上一個好年。

