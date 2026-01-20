十多歲童疑染微小病毒B19不治 疾管署籲三類高風險注意
台中十多歲女童疑染微小病毒B19引發急性心肌炎不治。疾管署防疫醫師林詠青說明，多數人感染後症狀輕微，但有血液疾病、免疫低下者及孕婦屬重症高風險族群，如併發心肌炎，致死率達3成 ，且病程快速。
衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天（20日）在例行疫情周報表示，近期接獲一起台中女童通報為疑似流感併發重症個案，不過後續檢驗為流感陰性，詳細死因仍由檢調釐清。
外傳此案女童感染微小病毒B19型，引發急性心肌炎過世。林詠青指出，此病毒傳染途徑與多數呼吸道傳染病類似，主要透過飛沫傳染，感染病毒後4到14天，就可能開始有症狀；通常症狀輕微，包含發燒、頭痛、肌肉痠痛等，與一般感冒症狀類似，可自行痊癒。
林詠青說明其典型症狀指出，微小病毒B19在日本被稱為「蘋果病」，台灣稱「傳染性紅斑」，就是因典型症狀為臉頰出現鮮紅色皮疹，且疹子也可能延伸到軀幹與四肢，多會自行康復；若是成人感染，疹子比較少見，較常見為關節痛、關節炎症狀，也多會自行痊癒。
林詠青指出，比較罕見情況下，此病毒可能侵犯其他器官系統，如本身有血液疾病，可能侵犯造血系統，尤其若有慢性貧血，可能造成貧血症狀更嚴重；若本身有免疫功能低下，感染期間可能持續較久、症狀較嚴重；孕婦感染則可能造成胎兒貧血、水腫，嚴重可能造成死胎等狀況。
林詠青特別指出，根據以往研究案例也發現此病毒可能造成心臟、神經、肝腎等方面症狀。其中可能造成包含心肌炎、腦炎或腦膜炎，及肝腎發炎等嚴重併發症，致死狀況最常見的是併發心肌炎，致死率高達3成，且病程較為快速。
林詠青針對在預防與治療指出，微小病毒目前沒有抗病毒藥物，也沒有疫苗，治療仍靠支持性療法；預防則須透過勤洗手、戴口罩，尤其慢性血液疾病、免疫低下者及孕婦重症風險較高，應避免與有上呼吸道症狀者接觸。
責任主編：于維寧
