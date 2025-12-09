十大伴手禮票選活動今報名起跑 歡迎民眾來臺中吃美食買好禮

「2026第17屆臺中市十大伴手禮」票選活動即日起開放店家網路報名，至12月26日截止，今（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名；臺中市工商發展投資策進會將於明年1月10日至11日於市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾前來見證本屆百大好禮店家同場較勁，投票支持心目中的臺中伴手禮代表。

「2026第17屆臺中市十大伴手禮」票選活動即日起開放店家網路報名，至12月26日截止。(圖/臺中市工商發展投資策進會 提供)

工策會總幹事黃于珊表示，盧市長及市府團隊積極推行「慶典經濟」政策，「臺中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是臺中城市品牌的年度代表盛事。獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長；得獎商品亦在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨臺中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「臺中之光」在國際舞臺上發光發熱，成功將本市優質品牌行銷海內外。

愛之光Flair視障咖啡師甫於韓國國際手沖咖啡賽事斬獲金牌榮耀歸國。(圖/臺中市工商發展投資策進會 提供)

工策會總幹事黃于珊指出，本屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展，打造具代表性的城市伴手禮品牌，攜手業者共創「富市臺中、新好經濟」。

立法副院長江啟臣大讚，送禮首選「臺中市十大伴手禮」，立法院接待外賓的禮品至少一半以上都是選購臺中的優質品牌，深獲賓客好評，他也即將帶上臺中伴手禮出訪新加坡，讓國際看見臺中好禮；立法委員楊瓊瓔表示，糕餅業一年創造超過200億經濟產值，並持續進步創新，每年才誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許2026年能再見證十大伴手禮再創高峰。

視障歌手洪新智與盲劍客沈彥霖帶來精彩演唱。(圖/臺中市工商發展投資策進會 提供)

臺中市糕餅公會理事長紀旭東表示，因著十大伴手禮光環的加持，公會在推廣臺中的糕餅伴手禮到國際市場上更有競爭力，海外的消費者也都對臺中的產品有高度的興趣與信心；臺中市好禮協會理事長王曉薇指出，這屆活動的選拔機制，讓更多新秀業者與特色伴手禮有發揮的空間，大家都摩拳擦掌非常期待能看到優秀的品牌同場較勁，更是教學相長，創造良性競爭。

工策會說明，為響應全臺規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」本週末於臺中市政府1樓廣場盛大登場，將匯聚來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級選手；為迎接國內外參賽選手及觀賽民眾，臺中市好禮協會業者亦推出優惠活動，消費者至特約店家喊出「我愛好禮鋼鐵人」或「I love Taichung Gift Iron Man」口號，即可享優惠，邀請民眾於12月13、14日一同前往觀賽，感受臺中城市運動的熱血能量。

工策會指出，「臺中市十大伴手禮」票選活動一路以來重視品牌誠信、產品品質與在地價值，期許得獎及參賽店家攜手工策會持續推廣臺中優質產品，並維護「臺中市十大伴手禮」獎項的品牌信譽。此外，為鼓勵更多店家參與，本屆「十大伴手禮首獎」分為【糕餅烘焙組】與【特色文創組】兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，希望為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。

今日工策會特邀「2025第16屆臺中市十大伴手禮」店家出席共襄盛舉，包括阿鏡師手路菜、厚禮樹精緻藝術禮品、好樂農莊、犁茶品記、愛之光Flair、木筆家、晴天菓子、川咖啡、檸檬森林、陳允寶泉、裕元花園酒店、東園食品、sNug給足呵護、裕芳食品等。歡迎在地優質伴手禮店家把握參賽機會，活動全程免報名費，只要符合「商業登記或公司登記設籍於臺中市」即可報名參加，參選食品類廠商務必檢附「食品業者登錄字號」及「產品責任保險」，網路報名請至「臺中市十大伴手禮」官網( https://www.top10gifts.com.tw/)。

(圖/臺中市工商發展投資策進會 提供)

今日記者會，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、工策會總幹事黃于珊、人事處副處長王素鳳、經濟發展局專員黃麗蓉、糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇、產業故事館發展協會理事長周信宏、飛雁創業協會理事長蔡金對、東區區長吳忠聖、西區區長王瑞嘉、南區區長李美麗、后里區區長賴同一、西屯區副區長嚴錦堂皆親自出席，立法委員廖偉翔、黃健豪、市議員黃馨慧、陳廷秀、陳文政、鄭功進、邱愛珊、林霈涵亦派員致意。

工策會邀請「2025第16屆臺中市十大伴手禮」店家出席共襄盛舉——阿鏡師手路菜。(圖/臺中市工商發展投資策進會 提供)

