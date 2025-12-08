十大伴手禮票選首度增設文創組網路報名開跑

▲台中工策會今（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，至26日截止。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.8)

[NOWnews今日新聞] 第17屆台中市十大伴手禮票選活動，即日起開放店家網路報名。台中工策會今（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，至26日截止。工策會總幹事黃于珊表示，今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，為鼓勵各行各業參與，「十大伴手禮首獎」票選，首度分為糕餅烘焙組與特色文創組辦理，各取10名。另入圍百大好禮者，將獲頒官方認證「好禮標章」，為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。

台中市十大伴手禮票選活動由工策會辦理至今，邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度盛事，參與店家逐年擴增，2025年參與店家逾200家。本屆為鼓勵店家踴躍參與，「十大伴手禮首獎」評選，首度分為糕餅烘焙組與特色文創組辦理，參與店家都得過三關，由專家先行評審後錄取前百名，2026年1月7日至9日進行第二階段的網路投票，1月10、11日在市府廣場舉辦現場票選及市集活動，各別選出2026年台中十大伴手禮首獎十名。

今日下午在市府舉辦的起跑記者會，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔受邀出席，並與總幹事黃于珊一起巡視攤位。黃于珊表示，歷屆獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得多元行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長。例如得獎商品在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨臺中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「臺中之光」在國際舞臺上發光發熱，成功將本市優質品牌行銷海內外。

▲工策會邀請第16屆台中市十大伴手禮店家「阿鏡師手路菜」，參加今日舉辦的17屆十大伴手禮報名開跑活動。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.8)

江啟臣表示，台中十大伴手禮已打響名號，他就任立法院副院長後，常用來贈送國際友人，從糕餅、茶葉和酒類到文創用品都有，店家也在年年競爭中力求創新突破，爭取成為真正台中味。楊瓊瓔也表示，要成為十大伴手禮不容易，必須闖三關，預估今年報名店家將破300家，歡迎大家踴躍投票，選出心目中的十大伴手禮。

工策會鼓勵報名參加業者，在「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目，融入ESG概念與在地特色，並採用環保包裝、在地原料及永續設計。此外，也鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力。

▲愛之光Flair視障咖啡師甫於韓國國際手沖咖啡賽事斬獲金牌榮耀歸國，今日獲邀出席。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.8)

今日工策會特邀請第16屆台中市十大伴手禮店家出席，包括阿鏡師手路菜、厚禮樹精緻藝術禮品、犁茶品記、愛之光Flair和檸檬森林共襄盛舉。歡迎在地優質伴手禮店家把握參賽機會，全程免報名費，只要符合「商業登記或公司登記設籍於臺中市」即可報名參加，參選食品類廠商務必檢附「食品業者登錄字號」及「產品責任保險」，網路報名請至「臺中市十大伴手禮」官網( https://www.top10gifts.com.tw/ )。

