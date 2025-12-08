十大伴手禮票選 黃于珊歡迎來台中吃美食買好禮

【記者陳世長台中報導】2026第17屆台中市十大伴手禮票選活動即日起開放店家網路報名，12月26日截止。台中市工策會（8）日舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍報名，將於明年1月10日至11日於台中市政府前廣場舉辦現場票選及市集活動，歡迎民眾前來見證百大好禮店家同場較勁，投票支持心目中的台中伴手禮代表。





工策會總幹事黃于珊表示，盧市長及市府團隊積極推行「慶典經濟」政策，「台中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事。獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得極大行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長；得獎商品亦在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨台中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「台中之光」在國際舞台上發光發熱，成功將本市優質品牌行銷海內外。



黃總幹事指出，這屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展，打造具代表性的城市伴手禮品牌，攜手業者共創「富市台中、新好經濟」。



立法院副院長江啟臣表示，稱讚送禮首選「台中市十大伴手禮」，立法院接待外賓的禮品至少一半以上都是選購台中的優質品牌，深獲賓客好評，他也即將帶上台中伴手禮出訪新加坡，讓國際看見台中好禮。



立法委員楊瓊瓔表示，糕餅業一年創造超過200億經濟產值，並持續進步創新，每年才誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許2026年能再見證十大伴手禮再創高峰。



工策會指出，「台中市十大伴手禮」票選活動一路以來重視品牌誠信、產品品質與在地價值，期許得獎及參賽店家攜手工策會持續推廣台中優質產品，並維護「台中市十大伴手禮」獎項的品牌信譽。此外，為鼓勵更多店家參與，這屆分為糕餅烘焙組與特色文創組兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，希望為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。網路報名請至「台中市十大伴手禮」官網( https://www.top10gifts.com.tw/ )。



今日記者會，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、工策會總幹事黃于珊、人事處副處長王素鳳、經濟發展局專員黃麗蓉出席。