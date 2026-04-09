十大傑青選拔 副總統：青年對自己期許從不是躺平

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統蕭美琴今天說，她相信，青年對自己的期許，從來不是躺平，而是積極應對全球的局勢，積極地尋找新的機會，以及國家可以持續進步往前走的路；政府會做青年的靠山，讓年輕人在大展身手、人生正在起步的階段，能夠少一點後顧之憂。

國際青年商會中華民國總會今天舉辦「第64屆十大傑出青年選拔辦法公布暨啟動記者會」，正式宣布年度徵件作業啟動。

蕭副總統擔任這屆的評審委員會主任委員，她出席記者會致詞表示，傑出青年選拔至今已64屆，歷年來已選拔600多位傑出青年，每一位都在不同世代的挑戰中，用專業還有汗水，寫下屬於台灣獨特的故事。

廣告 廣告

副總統說，無論面對什麼樣多變的環境，台灣的年輕人總是會展現超乎想像的韌性，在各行各業當中找到突破口，同時更主動承擔起社會責任；這樣的精神是台灣最寶貴的資產，也是讓大家引以為傲、充滿人情味的軟實力。

她說，現在正處於世界歷史的轉捩點，全球環境不斷動盪，不管是地緣政治帶來的挑戰，或者全球性的大疫情、疾病、氣候變遷以及極端氣候對環境的傷害與影響，供應鏈的重組以及人工智慧等新科技的突破，都對世界帶來非常劇烈改變。

蕭副總統表示，有些改變可以是好的機會，有些改變將對大家的生命造成挑戰，也需要積極應對。在世界變局當中，台灣不該是旁觀者，而是全球民主陣營最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展、社會安定不可或缺的力量。

副總統說，她相信，青年對自己的期許，從來不是躺平，而是積極應對全球的局勢，積極地尋找新的機會，以及國家可以持續進步往前走的路。

她說，在這個世界需要台灣、台灣也走在世界的年代，需要更具備國際視野、創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代。

蕭副總統細數政府多項青年政策，包括稅賦減免、青年百億海外圓夢基金計畫等，她說，年輕人在逐夢路上，政府做大家的靠山，希望減輕年輕人的負擔，讓年輕人在大展身手、人生正在起步的階段，能夠少一點後顧之憂；年輕人不只是受益者，更應該是參與者，所以行政院透過青年諮詢委員會機制，讓年輕人的聲音能由下而上，讓年輕人的觀點直接驅動國家的進步。

她說，第64屆十大傑出青年選拔正式啟動，期盼透過此平台，發掘更多在不同領域的青年；她希望，把這些充滿能量的台灣故事，說給台灣人聽，更要大聲說給全世界聽。（編輯：張均懋）1150409