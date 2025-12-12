十大公協會倡議成立「生技醫藥供應鏈計畫合作聯盟」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】社團法人中華生技醫藥行業協會、社團法人台灣全球商貿運籌發展協會、社團法人中華民國學名藥協會、台北市西藥代理商業同業公會、台灣生技醫療照護輔具協會、中華民國製藥發展協會、台北市化粧品商業同業公會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣整合醫學推廣協會、社團法人台灣自我照護產業協會於12月11日共同主辦「生技醫藥供應鏈-政府計畫資源說明會」，面對全球醫藥市場與供應鏈的快速變動，以及高齡化社會對醫療用藥需求的激增，台灣生技醫藥供應商在全球價值鏈中扮演的角色日益關鍵。為協助台灣企業有效掌握政府資源、分散市場風險、開拓海外商機，並倡議成立「生技醫藥供應鏈計畫合作聯盟」，旨在建立政府計畫資源即時平台，確保優質廠商不錯失任何補助與合作契機。

本次特別邀請到CBIA葉明功輔導理事長、台灣生技醫療照護輔具協會呂溪賓理事長蒞臨致詞，對於成立「生技醫藥供應鏈計畫合作聯盟」可以協助我國醫藥與生技相關公司掌握最新政策工具與國際合作契機所打造的產業渠道表示樂觀其成。

中華生技醫藥行業協會理事長陳建州藥師強烈呼籲：「在全球醫藥市場與供應鏈格局快速變動之際，如何掌握政府計畫資源、優化跨境布局、並有效串接產官學研力量，已是企業轉型升級的關鍵。」

推動智慧物流與永續轉型 多項政府資源啟動產業升級新動能

在全球供應鏈加速邁向淨零排放與智慧化的同時，台灣物流與商業服務業正面臨轉型升級的重要挑戰。為強化生技醫藥產業的供應鏈韌性與治理，台灣全球商貿運籌發展協會攜手國內10大藥業公協會，正式發起「生技醫藥供應鏈計畫合作聯盟平台」倡議。此跨域平台旨在整合政府政策資源、科技研發能量與產業生態系，協助業者導入智慧化、數位化與永續治理，全面提升生技醫藥供應鏈的競爭力。協會以政府資源輔導案例為基礎，從產業共同瓶頸切入，說明企業在「數位能力提升、研發創新與 AI應用」等面向可獲得的具體助益。尤其，數位轉型與永續治理並非大型企業專屬，中小微企業亦能透過政府補助有效降低導入成本，加速強化競爭力。因此，協會攜手生技醫藥產業，整合跨域資源，協助企業快速接軌國際永續與智慧化潮流，共同打造更具韌性、創新與競爭力的產業發展環境。

政府計畫資源琳瑯滿目 專業導師指引申請關鍵

多數廠商因專注本業而常與政府計畫資源擦身而過。為此，本次說明會特別邀請到具備豐富輔導實戰經驗的專家陣容，專家們將分享過去20年執行政府相關計畫與輔導業者的成功經驗，以期提升會員公司國內外競爭力，並將成功模式複製擴散到海外合作據點。新北市中小企業榮譽指導員協進會吳奇岳輔導會長，分享「淺談政府計畫資源」，幫助企業釐清資源概況。林鳳蘭秘書長透過「政府計畫執行與廠商輔導案例」，闡述如何成功執行計畫，並正式倡議「生技醫藥供應鏈計畫合作聯盟平台」的設立。賀鑠執行長專精於計畫申請技巧，將提供實務操作的申請心法，協助企業高效率對接專案與補助。王冠斌董事長分析關稅、匯率、基本工資調整與通膨趨勢對2026年產業經營的影響與應對策略，助企業超前部署。

深化台馬醫療生技合作 建置馬來西亞醫藥生態系中心

馬來西亞醫療生技協會發起人代表DR. CHEN CHOON HUONG與陳建州理事長共同發表關於「馬來西亞醫療生技協會成立」與「馬來西亞醫藥生態系中心」的建置，將為台商提供進入大馬市場的一條龍落地服務，協助台商無縫接軌東協市場。

生技醫藥協會年會 聚焦供應鏈平台與東協佈局

藥局供應鏈整合再進一步！臺馬攜手開啟跨境醫療合作



