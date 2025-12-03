十大嚴選穀得獎出爐 年度最強國產穀物精品華麗登場

穀得獎獲獎產品亮相。（農糧署提供）





農業部農糧署舉辦的第11屆「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」公布得獎名單。今年作品水準全面升級，不只展現臺灣農產的多樣性，更透過技術、風味、包裝與文化的結合，呈現國產穀物加工產業的全新樣貌。10項「十大嚴選穀得獎」及4項「嚴選穀得佳作獎」產品，將於6、7日在國立中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦的「114年米糧俱樂部聯合展銷活動」盛大亮相，展現國產雜糧全新風貌。

農糧署指出，國產穀物具備健康、安全、非基改與低碳足跡的天然優勢，近年在加工技術、風味開發與便利性上大幅成長。這屆競賽聚焦「能真正走進日常生活」的國產穀物包裝食品，從即食料理、飲品到休閒零食，各項作品都展現強大的市場潛力，也反映出消費者對「更健康、更安心、更在地的食品」需求日增。

佳作獎4項。（農糧署提供）

嚴選穀得獎產品包括瓜瓜園以臺農57號甘藷低溫烘焙打造的「黃金脆薯塊」，口感酥甜、無油炸負擔；愛之味「麻油炊飯」運用常溫技術重現家常麻油風味，開罐即食；桃園市農會「黃金地瓜脆片」以有機甘藷全果加工、無添加、不油炸；舞茶實業「黑豆蛋白粉」結合技轉技術提升蛋白質吸收與含鐵量。

大炳國際「烤玉米粒」用國產玉米重現夜市烤玉米香氣；大寮區農會「紅蜜香燕禮盒」以契作紅豆與147香米慢煮呈現溫潤甜香；源順食品「玉米麵條」無麩質、零添加，適合多元族群。

韓吉園合作社「手工地瓜燒禮盒」以契作甘藷製成、冷凍即食；台灣無印良品「手作響鈴捲」以契作黃豆低溫烘烤、酥脆無負擔；深巷老貓企業社「紅豆黑糙米飲」以產銷履歷紅豆及黑糙米製成，口感細緻、開罐即飲，兼具滋補與便利。

佳作產品同樣展現亮眼創新，包括滄聯農產行「腐乳米香」以芋香米結合有機腐乳，呈現濃郁卻不厚重的臺味點心；美濃農會「147米香綠茶」以147香米入茶帶出米香與茶香的清爽風味；美濃農會「蜜紅豆餡」使用高雄9號紅豆高壓滅菌，香甜綿密、用途多元；德朱利斯國際「玉米脆脆」以契作非基改甜玉米搭配急凍與低溫酥炸技術，呈現香甜爽脆，是玉米零嘴精品化的重要代表。

農糧署表示，12月6日於國立中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉行頒獎典禮，現場同步設置產品展示區（47、48、49號攤位），消費者可一次看到所有得獎作品，並可試吃部分產品、與業者交流，深入了解產品原料來源、製程技術與健康特色。農糧署邀請大眾親臨現場參觀選購，體驗國產穀物的多元魅力，支持在地農糧。

