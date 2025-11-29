十大抗癌鬥士頒獎 王金平出席致詞 (圖)

蔡依林即將在12月30、31日、1月1日帶著《PLEASURE》演唱會於台北大巨蛋開唱，這是她的全新巡演，也是攻大巨蛋的處女秀，在公布的時候就引起各界期盼，11月23日開賣的時候，卻發生大規模的系統事故，許多歌迷搶到票後，卻因為系統卡死無法結帳，最後拖到時間到訂單被取消，引發大量爭議，延燒多時之後，主辦單位超級圓頂在11月27日晚上才發出聲明，回應外界的質疑。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前