十大新住民重大新聞揭曉 制度治理成年度關鍵字





台灣新住民政策與社會發展邁入重要轉折。2025年「十大新住民重大新聞甄選」27日在國立中興大學人文學院舉行發布會，現場氣氛熱烈，來自學界、媒體、新住民團體及社會各界代表齊聚一堂。評審團自上百則相關新聞中，選出最具公共意義與時代代表性的十大新聞，顯示新住民議題已由過往以福利照顧為主，逐步走向制度治理與社會整合的新階段。

「十大新住民重大新聞甄選」自2017年由尤英夫律師發起，迄今邁入第九年，已成為觀察台灣新住民政策與社會變遷的重要年度指標。甄選內容從早期的生活照顧與社會福利，逐年延伸至制度建構、就業環境與文化參與，反映新住民角色在台灣社會中的深刻轉變。

尤英夫指出，今年入選新聞以立法院三讀通過《新住民發展署組織法》，由內政部設立新住民專責機構最具象徵意義，代表政策推動由零散措施正式走入制度核心。其他入選議題亦包括新住民就業制度改善、歸化與設籍條件放寬、微型保單擴大、新住民在台創業與取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域嶄露頭角，顯示新住民已成為台灣社會不可忽視的重要力量。

活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬表示，甄選透過年度新聞盤點，建立可回顧、可討論的公共紀錄，每年先從上百則新聞中遴選出40則重大事件，再由9位來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審進行加權評比，選出年度前十名，兼顧專業性與公共價值。

多位評審指出，近年政府在新住民權益保障上已有具體進展，包括職訓與就業輔導、社會福利制度調整、微型保單擴大及多語資訊服務等，逐步回應新住民在生活與勞動現場的實際需求；同時，新住民已成為長照、醫療、基層服務與偏鄉的重要人力來源，新住民女性亦逐漸成為家庭與社會的勞動主力。

不過，評審利亮時也提醒，新住民發展署目前仍屬三級機關，制度層級與資源配置仍有提升空間；此外，仍有許多新住民與新二代在各領域默默付出，卻未被媒體充分呈現，期待未來有更多正向故事被社會看見。

在文化能見度方面，評審團觀察，新住民與新二代在影視、藝術與公共領域的表現明顯提升。今年首度出現新住民金鐘影帝，被視為高度象徵性的里程碑事件，不僅展現文化產業的多元轉型，也讓「台灣人」的定義持續擴大。

發布會現場氣氛熱絡，人文學院演講廳，學界、媒體、新住民團體與關心相關議題的民眾齊聚一堂。活動特別安排新住民團體帶來舞蹈演出，陽光民族舞蹈團身著華麗多國服飾，以節奏明快、動作奔放的舞步展現多元文化魅力，為現場注入強烈視覺張力與掌聲；由社團法人臺中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領的新住民舞蹈團登場，舞碼優雅中蘊含力量，象徵新住民女性在家庭與社會中穩健而堅定的角色轉變。

現場並提供多國特色美食與餐點，與會者在輕鬆交流中品嚐異國風味，不少人駐足與表演團體合影、互動，展現文化交流的熱度與溫度，也為「十大新住民重大新聞甄選」增添具體而生動的時代註腳。

中興大學歷史學系系主任侯嘉星指出，從政策制度到文化參與的轉變，反映出台灣社會正重新思考多元族群的治理模式；然而，職場低薪歧視、就醫溝通障礙及婦幼權益風險等問題仍待改善，如何縮小制度落差、消弭社會偏見，仍是未來政策深化的重要課題。

