十大死因占50% 三高年輕化！3字頭近二成高血脂、一成高血壓

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

依據衛福部113年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。國健署今（18）日指出，三高呈現年輕化趨勢，調查顯示，30歲至39歲國人中，就有接近二成人已高血脂、一成已高血壓，偏偏許多年輕人健康風險自覺度偏低，為此，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，提醒民眾善用政府免費資源。

國健署2019至2023年的國民營養健康調查結果顯示，30歲以上國人三高盛行率，在30歲至39歲人口當中，有高血脂者占18.7%、高血壓者9.7%、高血糖者2.5%。

國健署署長沈靜芬表示，正因三高呈現年輕化趨勢，成人預防保健服務從今年1月1日起，已將年齡下修至30歲，就是希望國人從30歲開始，就把健康當作最重要的投資，提早預防，才能減少未來的醫療負擔。

沈靜芬說，成人預防保健服務不是有症狀才需要，而是預防三高的重要關鍵，因為，多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，易錯失早期介入契機，慢性病多半在早期缺乏症狀，定期檢查可協助民眾建立個人基線值並了解變化趨勢，有助及早發現異常，並與醫療人員討論後續處置。

根據國健署統計，至今年11月為止，已有逾30萬名、30歲至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務。醫療院所也協助民眾透過早期風險辨識、健康行為介入及必要轉介，形塑「早期發現→飲食、運動調整或體重管理等介入→降低未來疾病負擔」的流程，避免篩檢僅停留於數據，而能化為具體改善策略，降低長期罹病風險。

國健署強調，成人預防保健服務提供的頻率，依不同年齡層與健康風險而設計，目前提供30至39歲民眾每五年一次、40至64歲民眾每三年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對國人常見六項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）及早介入。為使健康檢查服務更具效益，114年起衛教諮詢的部分更增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊。

