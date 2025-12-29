十大死因第三名！肺炎年奪1.7萬命 蘇一峰曝「5大預防關鍵」

衛福部今年6月公布的數據顯示，肺炎在2024年國人十大死因中位居第三名，死亡人數達1萬7000人，較前一年增加557人。值得注意的是，死亡人數主要增加於65歲以上族群。衛福部說明，肺炎屬於生理病程終點現象，容易隨著人口老化而增加，並非單一特定病毒或細菌所導致。

肺炎在2024年國人十大死因中位居第三名，死亡人數達1萬7000人，較前一年增加557人。 （示意圖／Pixabay）

胸腔科醫師蘇一峰公布5項防止肺部感染的關鍵方法，強調慢性疾病患者與年長者特別需要注意肺炎防護。他在臉書粉專指出，肺炎每年在台灣奪走數萬條人命，提醒民眾應積極採取預防措施。

蘇一峰提出的第一項預防措施是接種疫苗，包括肺炎鏈球菌、新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒等疫苗，其中部分為公費疫苗，部分需自費並向醫師諮詢。第二項措施則是在人潮聚集處配戴口罩，尤其是抵抗力較差的老年人或慢性病患者更需要特別注意。

醫師建議接種疫苗，包括肺炎鏈球菌、新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒等疫苗，其中部分為公費疫苗，部分需自費並向醫師諮詢。 （示意圖／Pixabay）

針對痰液處理，蘇一峰表示，平時痰多的民眾應該透過化痰藥等藥物將痰清除乾淨。他解釋，肺部痰液一旦累積就會滋養細菌，有了細菌就容易產生肺炎。第四項建議是透過運動與藥物增強肺活量，因為肺活量充足才能將帶有細菌的痰液咳出，許多人因肺活量下降而無法咳出痰液，累積在肺部最終演變成肺炎。

最後一項預防方法是到室外走動並曬太陽。蘇一峰指出，均衡飲食搭配日曬能夠增加免疫力，同時改善生病時的憂鬱情緒，對於老年人還能改善認知功能、延緩失智症的發生。

衛福部目前公費提供13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，符合資格的民眾可接種疫苗以增加抵抗力。

