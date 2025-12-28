十大死因第三名！蘇一峰曝「5招防肺炎」：老人家特別容易感染

根據衛福部統計2024年國人十大死因，肺炎死亡人數達1.7萬人，位居排行榜第三名。胸腔科醫師蘇一峰今（28）日分享肺炎易感染族群，同時也公布5招防止肺感染的秘訣，分別是打疫苗、戴口罩、清痰、增強肺活量、曬太陽。

衛福部今年6月公布2024年國人十大死因，其中肺炎位居第三名，死亡數為1.7萬人，較前年增加557人，主要增加於65歲以上族群。衛福部提到，公費提供13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，符合對象可接種疫苗增加抵抗力，「國內專家認為，肺炎屬生理病程終點現象，易隨人口老化而增加」，非單一特定病毒或細菌所導致。

蘇一峰在臉書粉專發文表示，肺炎每年奪走幾萬人的生命，尤其是慢性疾病患者與老人家特別容易感染肺炎，蘇一峰公布5招秘訣防止肺感染，一是記得打疫苗，「肺炎鏈球菌、新冠、流感、RSV…等等的疫苗」，其中有些是公費疫苗、有些要自費跟醫師詢問；二是出門戴好口罩，「到人多的地方要戴口罩，尤其抵抗力差的老人家或慢性病患者」。

蘇一峰繼續說明，三是平常痰多的人要把痰清乾淨，可以吃化痰藥等藥物把痰清乾淨，「肺部痰一多就養細菌，有了細菌容易產生肺炎」；四是運動與藥物增強肺活量，「肺活量夠就能把細菌的痰咳出來」，很多人肺活量下降後，咳不出痰、累積在肺中，最後就變成肺炎；五是室外走走曬太陽，「飲食均衡和曬太陽能增加免疫力，也改善生病的憂鬱，也能改善老人家的認知功能，延緩失智！」。

