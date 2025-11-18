十大生活圈交易量「腰斬」！房市急凍不是壞事？葉國華點破：現在反而更好買

全台房市交易量持續降溫，十大熱門生活圈更出現成交量腰斬的情況，不少準買方看得心驚驚，擔心是否意味房價即將大幅修正，房產專家葉國華卻指出，交易量下滑並非壞消息，反而是房市回到健康節奏的必要過程，引擎一直燒，終究會壞掉，市場冷一下反而是好事，本集《下班去你家》由主持人雪寶與房產專家葉國華帶你釐清。

成交量跌、價格撐：房市冷卻但未崩盤

葉國華分析，自央行連番打房政策上路後，房市從熱轉冷是必然發展。市場普遍預期房價將全面下跌，但他提醒，必須區分不同區域的反應，目前大多數下滑的是成交量，而非價格

廣告 廣告

以桃園青埔 A18 站為例，過去房價狂飆、買氣炙熱，不少購屋族連殺價的機會都沒有，如今反轉成量縮明顯。葉國華認為，這樣的降溫並不代表市場崩盤，反而讓買方真正有喘息空間，以前你想看好物件，都被秒殺，現在終於有時間比較、挑選

他強調，交易量下跌的區域，並不等於房價必跌，而是市場回到理性階段，是買方更容易找到不會被搶走物件的窗口期

怕買貴？專家教你 3 招「聰明議價」：主導權要握在自己手上

許多首次購屋者最怕的，就是議價失利、買貴又後悔。葉國華也分享三個「不被坑」的實用技巧：

1. 表達興趣，但不要急著出價

葉國華說，買方可以先告訴仲介或屋主「我喜歡這間」，但不急著喊價，讓對方知道你認真但不衝動，主導權才握在自己手上

2. 告訴賣方你還有其他物件在比較

「我還在看其他間的價格」這句話，不僅能讓賣方知道你不是唯一選擇，也能讓他意識到若不釋出空間，可能會失去買家

3. 要求仲介整理周邊實際成交價

若仲介願意主動整理實價登錄並協助溝通，代表他願意花時間為你和賣方找到共識，會願意出力的仲介，才值得你信任

更多風傳媒報導

