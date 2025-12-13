十大績優暨潛力企業！ 眾崴能源與總經理陳美華雙獲頒金炬獎 13

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

中華民國傑出企業管理人協會主辦的第19屆《金炬獎》晚會，12日在中油大樓舉辦頒獎典禮。再生能源系統整合商眾崴能源獲得本屆《十大績優暨潛力企業獎》，眾崴能源總經理陳美華同時獲得《金炬獎》的《企業經理人》殊榮。

為鼓勵中小型企業發揮其最大潛力，中華民國傑出企業管理人協會主辦的「金炬獎」，今年邁入第19屆，希望透過選拔活動，發掘具有無限潛能的企業、經理人與優秀商品，並就其發展過程中給以鼓勵與肯定，期許這些具韌性的企業，發揮強大的產業特性，成為台灣產業經濟的明日之星，進而提升台灣的競爭力。

廣告 廣告

十大績優暨潛力企業！ 眾崴能源與總經理陳美華雙獲頒金炬獎 15

本次獲得《十大績優暨潛力企業獎》的衆崴能源由永崴投控、台汽電、台達電、華宏營造、華城電機及森崴能源、日盛台駿等7家上市公司攜手合作投資，優勢是擁有完善技術支援及完整財務體系。

衆崴能源表示，秉承股東們對品質及技術的重視，堅守對客戶的承諾，結合各股東強項，提供具有競爭力的解決方案。衆崴能源說，有各股東堅強的實力做後盾，是企業主最可信賴的合作夥伴。

衆崴能源強調，作為專業系統整合廠商，結合各關係企業豐沛的光、風、水、氣、大平台經驗，可滿足企業主對ESG的需求，從租賃廠房屋頂或土地、業主綠電自發自用EPC工程承攬、綠電買賣、電廠維運到不良電廠整改等，提供快速有效的一站式服務，免除企業主因不同需求，需與不同廠商溝通接洽的冗長過程。

衆崴能源總經理陳美華，擁有完整的學經歷背景外，現任中歐國際工商學院台灣校友會會長，此次亦獲得本屆《企業經理人》殊榮。

照片來源：衆崴能源提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中台灣治理平台見藍營大太陽 聚焦盧秀燕整合力

台中捷運藍線土建工程明年可望動工 蘇瑞文曝龍井機廠用地取得近全數到位

【文章轉載請註明出處】