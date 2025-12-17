十大電影榜揭曉 《國寶》奪冠 林柏宏抱回2025「年度電影發光者」

【緯來新聞網】LINE TODAY年度企劃「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」、「2025十大追劇榜」兩大榜單。十大電影裡，以絕美畫面描寫歌舞伎世界的日片《國寶》登上榜單冠軍。

《國寶》以日本歌舞伎為背景，描寫橫跨半世紀的極致求藝人生。（圖／傳影互動提供）

「2025年度十大電影」榜單由80名「電影打光團」共同票選， 包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱等演員及電影產業職人。前十名依序為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。

LINE TODAY聚光賞「2025十大電影榜」。（圖／LINE TODAY提供）

電影類榜單，冠軍《國寶》以及名列第四的《左撇子女孩》，各自代表日本、台灣闖入奧斯卡國際影片前15強。《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演，透過表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。《左撇子女孩》則是講述台灣夜市裡三位母女如何度過重重的生活考驗。

《左撇子女孩》代表台灣入選奧斯卡國際影片15部入圍短名單。（圖／光年映畫提供）

名列亞軍的《大濛》則是以小人物冒險之旅引出白恐大時代悲歌，於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，可見雅俗共賞。排名第三的《F1電影》由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演，描述F1傳奇車手時隔三十年重出江湖的故事，電影承載超強的視聽效果。導演林孝謙稱讚：「一段以速度、聲音與影像構成的沉浸旅程，逼真得彷彿觀眾就坐在方向盤後。Brad Pitt以成熟內斂的表演詮釋老將重返賽道的勇氣。即使不是F1迷，也能找到感動與共鳴。」



第五名《一戰再戰》描述李奧納多狄卡皮歐飾演的單親父為了拯救女兒，重拾曾為革命者的戰力。第六名《罪人》結合了吸血鬼傳說、藍調音樂及種族議題開創驚悚片新視野。第七名《青春末世物語》為坂本龍一之子空音央的首部劇情長片，記錄了地震創傷，也以體制亂象關照青春成長。范少勳推薦此片：「不僅在視覺上感受青春的躁動和熱血，電影裡的美學，多處的陰影讓明亮處更加吸引動人。」



第八名《喵的奇幻漂流》是入榜唯一動畫片，也是2025年奧斯卡最佳動畫片得主。第九名為兩部同票數並列：《粗獷派建築師》及《我家的事》。前者助安德林布洛迪二度摘下2025年奧斯卡影帝，後者讓曾敬驊首獲金馬獎最佳男配角。宋芸樺推薦《我家的事》：「成長從來不是離開，而是繞一條更長的路，回去理解那些曾經讓我們害怕卻始終承接著我們的愛。」



此外，LINE TODAY另一項全民票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果，林柏宏以《96分鐘》奪冠，其後依序為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。

林柏宏以《96分鐘》拿下「年度電影發光者」冠軍。（圖／華影國際提供）

