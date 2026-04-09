十大青年選拔啟動 副總統：台灣需勇於往前青年而非「躺平」

國際青年商會中華民國總會主辦的第64屆十大傑出青年選拔活動今天(9日)正式開始，並邀請副總統蕭美琴擔任評審主任委員。副總統在記者會上表示，台灣正需要具備國際視野與創新思維，能在變動當中站穩腳步、勇於往前的青年世代，她相信青年對自己的期許不是「躺平」，而是積極應對全球局勢，同時找尋國家可以持續進步、向前走的道路。

副總統蕭美琴致詞表示，歷年來至少已選出600多位傑出青年，每一位都是在不同世代的挑戰中，用專業與汗水寫下屬於台灣的獨特故事。無論面對何種多變環境，台灣年輕人總是展現超乎想像的韌性，在各行各業找到突破口，同時主動承擔起社會責任，這樣的精神都是台灣最寶貴的資產，也是讓人引以為傲、充滿人情味的軟實力。

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副總統指出，現在正處於世界歷史轉捩點，無論是地緣政治帶來的挑戰，或曾經歷過的全球性大疫情、疾病、氣候變遷和極端氣候對環境帶來的傷害跟影響，以及供應鏈重組、人工智慧等新科技突破，都對這個世界帶來劇烈改變，有的改變可以成為好的機會，有的改變將對生命造成挑戰，需要積極應對。

副總統認為，在此變局中，台灣不該是旁觀者，而是成為全球民主陣營裡最值得信賴的夥伴，更是守護經濟發展、社會安定不可或缺的力量，副總統說：『(原音)我相信青年對自己的期許從來不是「躺平」，而是積極地應對全球的局勢，積極地去找尋新的機會，以及國家可以持續進步往前走的路。在這個世界需要台灣、台灣也走在世界的年代，我們需要更具備國際視野、創新思維，並且能夠在變動當中站穩腳步，勇於往前的青年世代。』

副總統進一步說明政府的青年政策，例如執政團隊透過青年基本法，讓青年主流化納入國家治理核心理念，針對教育、就業、身心健康等問題全面建構支撐網絡，並透過稅賦政策讓年輕人在大展身手時能少一點後顧之憂；而行政院的青年諮詢委員會，則要讓年輕人的聲音由下而上，讓年輕人觀點直接驅動國家的進步；至於青年百億海外圓夢基金計畫，更是希望年輕人走向世界，再帶著多元國際視角與經驗回到台灣，成為帶動台灣產業升級與社會變革、讓國家更好的最大動力。

副總統表示，十大傑出青年涵蓋醫療、科技、文化、藝術、體育等領域在世界發光，也有公共服務、社會照顧的行善者與先行者，她期盼能將這些充滿能量的台灣故事說給台灣人聽，更要大聲說給全世界聽。