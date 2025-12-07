十大NG行為！血糖飆升損腎臟
立足台灣 拓展國際視野。把時間交給資深編譯 彭馨儀。
資深編譯彭馨儀：「血壓振盪.血糖失控 來自錯誤習慣，牢記十大NG行為 邁向"腎"利人生，拒絕含糖飲料 清淡飲食.規律作息。」
午安~有沒有在注意血糖和血壓呢~血糖和血壓控制不住的話，會影響腎臟哦~
衛福部統計，洗腎病人在透析前1年，將近8成患有高血壓，4成以上患有糖尿病，3成患有高血脂。
持續性的高血糖，容易傷害血管，造成血管病變，變成高血壓，可是血糖往往都是默默的飆高。
特別是10個生活習慣，健康期刊報導整理出來，提醒我們都要注意。首先是含糖飲料喝太多，糕點吃太多，早上吃早餐配一杯奶茶或拿鐵，中午吃完午餐買一杯手搖飲。這樣就算過量。
2是吃太鹹。吃過多糖和吃太多鹽都會高血糖。3是喝太少水，血糖也容易升高。
再來是長期壓力大。自然期刊的研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過神經，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上升。
5是睡眠不夠。美國醫學會期刊上的研究指出，即使飲食健康，如果睡眠少於6小時，也可能增加罹患糖尿病風險。
6是早餐晚吃或晚餐晚吃。國際流行病學雜誌的研究指出，上午8點前吃早餐的人，比9點後才吃早餐的人，罹患二型糖尿病的可能性更低。研究同時也發現，晚上9點或10點之後吃晚餐，更容易罹患糖尿病。
7是早餐都是高碳水。即使有吃早餐，但是明顯缺乏蔬果，膳食纖維比例嚴重不夠，短時間都會讓血糖迅速升高。
同樣道理，經常外食，大量精製碳水化合物、不健康的脂肪和過量的卡路里，也容易讓血糖飆升。
最後是吃飯吃太快，血糖上升得更快。久坐長時間坐著，血糖濃度也會比較高。
剛剛提到的的所有內容，我們都會放在大愛新聞YouTube頻道，歡迎大家掃描QRcode，記得訂閱按讚開啟小鈴鐺。
