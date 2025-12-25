十天才煮一次肉！嬤靠補助金守護2幼孫 一袋米三人吃1個月

台灣兒少貧困問題日益嚴重，國小一年級的晨晨(化名)與哥哥由年邁阿婆獨力撫養，家中僅靠政府補助維生，十斤米需撐一個月，十天才能吃一次肉。為了讓阿婆多吃點，懂事的孫子常謊稱自己吃飽了。世界展望會統計顯示，需要協助的孩子中有75%最缺乏學費補助，超過300名未滿18歲孩童早早扛起家計重擔，脆弱兒少更在近兩年增加了94%。

阿婆靠政府的補助金撫養2名幼孫，世界展望會提供協助。（圖／TVBS）

晨晨生長在隔代教養家庭，媽媽在哥哥三歲時將兩個孩子交給年邁的阿婆扶養。國小一年級的晨晨非常喜歡上學，談到上課時，小小的眼睛裡閃著光芒，他表示所有的課程都很喜歡。阿婆回憶道，哥哥三歲時就是她一手拉拔長大，而晨晨當初被交給她時也是什麼都不會。阿婆年紀大且身體不好，無法長時間工作，又要照顧兩名孩子，家中經濟來源主要仰賴政府每月的補助金。台灣世界展望會新竹中心社工陳筑瑄表示，晨晨一家在食物方面秉持有吃就好的原則，通常就是白飯配肉鬆或罐頭，或是依據物資箱提供的內容決定餐點。十斤米要撐上一整個月，沒吃完的飯隔天還會加水煮成粥，作為另一餐。儘管生活拮据，一家人的感情卻很緊密。阿婆分享，家中的肉通常分成三次食用，十天才煮一次，每次兩片。孝順的孫子常說他吃不下，阿婆了解孫子其實是不忍心讓她餓著，故意不吃。

為了幫助這類經濟弱勢家庭，世界展望會持續提供生活與教育扶助。統計顯示，需要協助的孩子中有75%最缺乏學費補助，更有超過300名未滿18歲的孩子早早扛起家庭經濟重擔。展望會副會長蕭文榮強調，當孩子因為家庭環境和社區環境的限制，導致教育或生存權益受到限縮時，就會被列為最脆弱兒少。透過社會的支持，展望會希望讓這些孩子能安心坐在教室裡學習，無憂無慮地成長。

