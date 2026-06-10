十字弓虐殺！台東偏鄉部落成狩獵場 無辜貓狗血染街頭

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記者王浩原／台東報導

居民飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭。（圖／翻攝畫面）

台東金峰鄉嘉蘭部落發生貓狗遭虐殺事件，近日有多隻民眾飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭，警方獲報後已鎖定特定嫌疑人，並查獲一把涉案十字弓，犯案動機待調查釐清。

部落居民近日在網路社群發文，家裡飼養的貓狗遭不明人士以十字弓虐殺，提醒部落居民多加留意。據了解，虐殺貓狗事件發生在嘉蘭村永久屋附近，有監視器拍下家貓深夜被十字弓箭射穿身體，最終慘死在住家門口。

當地村長指出，部落20多年曾使用十字弓狩獵，十字弓屬於殺傷力強大的危險武器，但近年來十字弓非常罕見，上山打獵也都棄用，也沒人在做了，以前除了打獵外，不可能拿來射家裡養的狗、貓，懷疑有年輕人基於好奇或好玩，才拿十字弓亂射。

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居民飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭。（圖／翻攝畫面）

居民飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭。（圖／翻攝畫面）

警方表示，接獲報案後已鎖定特定嫌疑犯，並查獲一把疑似涉案的十字弓，依動保法規定，故意傷害虐殺動物致死，恐被判處2年以下有期徒刑，以及併科20萬到200萬以下罰金。

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