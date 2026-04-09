十字軍東征再起？川普動員福音派 對伊朗戰事被塑為「善惡之戰」

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美國總統川普近來頻頻運用基督教語言，試圖動員核心支持者支持這場愈來愈不受歡迎的伊朗戰爭。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近來頻頻用基督教語言，試圖動員核心支持者支持這場愈來愈不受歡迎的伊朗戰爭。相關訊息也在多名福音派領袖的講壇上被進一步放大，將衝突塑造成一場「善與惡」的對決。

《路透社》報導，儘管川普已於美東時間周二（7 日）宣布停火期為 2 週，但他仍難以說服美國民眾，支持美以伊之間的軍事行動。這場衝突已推升能源價格，並造成 13 名美軍官兵及數千名伊朗、黎巴嫩民眾喪生，也進一步拖累其民意支持。

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近幾天來，川普多次使用基督教修辭，稱一名在伊朗墜機的美國飛行員獲救是「復活節奇蹟」，並暗示美國與以色列發動的空襲受到上帝祝福。美國國防部長海格塞斯則引用《聖經》為對伊朗使用「壓倒性暴力」辯護，稱敵人「不值得憐憫」。

這套論述也獲保守派基督教領袖呼應，包括與川普關係密切的德州牧師傑佛瑞斯（Robert Jeffress）等人。他們強調，現代以色列國的《聖經》意義，並主張以色列與耶穌再臨預言密切相關。

福音派牧師、同時也是川普支持者的拉赫邁耶（Jackson Lahmeyer）則表示，他在奧克拉荷馬州土爾沙的教會講道時，曾向信徒說明戰爭通常是善惡之戰，並稱「邪惡的人確實存在，如果你不處理他們，他們就會處理你」。

在白宮相關場合中，川普甚至被部分宗教領袖比擬為耶穌。知名福音傳道者葛理翰（Franklin Graham）曾以《聖經》角度讚揚美國對伊朗的空襲，並將川普比作《聖經》人物以斯帖（Esther），認為其角色是帶領族人脫離危機。

傑佛瑞斯也向《路透社》表示，他不認為這場戰爭是針對伊斯蘭教或穆斯林，而是「上帝國度與撒旦國度之間的屬靈戰爭」。田納西州愛國者教會領袖彼得斯（Ken Peters）也曾在3月底向會眾表示，希望戰爭最終能帶來一個「親以色列、親美國的伊朗」，相關說法還獲得掌聲。

在白宮相關場合中，川普甚至被部分宗教領袖比擬為耶穌。 圖：翻攝自網易

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）則回應指出，戰時領袖長期以來都會援引基督教信仰，並舉例前總統羅斯福在二戰期間向士兵發放《聖經》。她表示，海格塞斯與數百萬美國人一樣都是基督徒，鼓勵民眾為軍隊祈禱並無爭議。

報導也提到，類似的宗教修辭出現在上週白宮復活節活動中，白宮信仰辦公室高級顧問懷特凱恩（Paula White-Cain）更將川普與耶穌相比，稱兩人都曾遭到背叛、逮捕與不實指控。

分析指出，白人福音派是川普最穩固的支持群體之一。出口民調顯示，2024 年超過 80% 的白人福音派投票支持川普，約占其支持者的三分之一。多名政治與宗教學者認為，這也是川普及其內閣愈來愈傾向以宗教框架描述這場衝突的重要原因。

南卡羅來納州傅爾曼大學政治學教授古斯（Jim Guth）表示，從川普目前的民調來看，站在他這邊的選民略高於三分之一，而白人福音派正是其中關鍵組成。

白宮未正面回應外界對川普使用基督教修辭的質疑，但白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，總統已採取大膽行動，意在消除這個政權構成的威脅，並保護美國人民。

儘管歷任美國總統在戰時都曾援引宗教語言，接受《路透社》訪問的專家認為，川普政府這次以更鮮明、直接的宗教術語來正當化暴力，手法相當罕見。彌賽亞大學歷史學教授費亞（John Fea）形容，這種語言帶有中世紀十字軍東征式的色彩，美國歷史上並不常見。

這種公開的宗教論述也引來部分民主黨人士與左派基督教領袖批評，認為此舉是濫用信仰，替一場不得人心的戰爭背書。教宗良十四世（Leo XIV）也在聖枝主日公開形容這場衝突「駭人聽聞」，並強調不應以耶穌之名宣揚戰爭。

進步派福音派牧師帕吉特（Doug Pagitt）則表示，川普政府正運用一套非常具體的基督教敘事，藉此維繫福音派支持，鞏固「讓美國再次偉大」的聯盟。他說，沒有這個基督教聯盟，MAGA陣營的支持基礎將更為分裂。

根據《路透社／益普索》上週公布的民調，60% 受訪者反對美國對伊朗發動軍事打擊，顯示這場戰爭在美國社會內部仍存在明顯分歧，其中共和黨人支持度明顯高於民主黨人。

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