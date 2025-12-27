十年一覺怪奇夢！《怪奇物語》1-5季快速複習 帶你重返顛倒世界！Netflix 1/1 迎向大結局
1.Netflix現象級大劇《怪奇物語》推出十年，在第五季邁入終章
2.快速回顧必須記住的情節與細節
3.12/26將播出下半部集數與1/1的大結局
【文／李子凡】Netflix的現象級科幻恐怖影集《怪奇物語》（Stranger Things）推出至今近10年，第五季也是本劇的最終章，在粉絲3年的引頸期盼後，終於在今年11月底回歸，並即將於明年1/1迎來大結局。在12/26進入第五季的下半部前，本文將快速複習與整理先前的劇情，讓粉絲更能掌握情節的前後脈絡與編劇的巧思。現在——就讓我們重回「上下顛倒的世界」吧。
Netflix《怪奇物語》第五季（最終季）追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？
《怪奇物語》第一季
故事始於架空的印第安納州霍金斯鎮，少年威爾拜爾斯在騎車返家途中神秘失蹤。雖然警方在採石場發現疑似遺體，但母親喬伊絲堅信兒子仍活著，並正從另一個世界向她求救。警長哈普深入調查後，發現屍體是假造的，證實喬伊絲的直覺並非瘋狂。眾人逐步揭露，威爾被帶入名為「上下顛倒世界」的異次元，其入口來自一座政府秘密實驗室。
同時，一名擁有超能力、代號「十一號」的女孩伊萊雯逃離實驗室，與麥克、達斯汀與盧卡斯結盟，並與麥克產生情愫。調查中也揭露伊萊雯遭實驗奪走人生的真相，而她曾無意間打開異界之門。另一邊，南西尋找失蹤的好友芭芭拉，最終發現她死於「上下顛倒的世界」。第一季結尾，威爾獲救，但伊萊雯在發揮全力擊敗怪物後，與之雙雙消失，留下未解之謎。
《怪奇物語》第二季
第一季結尾後，伊萊雯從顛倒世界回到現實，被哈普安置在森林木屋隱居。1984 年的霍金斯迎來了新同學麥克絲，但威爾卻頻繁看見異象，逐漸揭露他被強大的「奪心魔」附身。怪物藉由威爾充當間諜，並入侵霍金斯，導致喬伊絲的男友鮑伯為救眾人不幸犧牲。
同時，伊萊雯踏上尋母之旅，她找到了生母，並在芝加哥遇見同為受試者的倖存者「八號」卡莉。雖然一度受復仇心誘惑，但她最終選擇回歸守護夥伴。最終大戰中，眾人合力驅逐威爾體內的怪物，伊萊雯展現最強戰力封閉了地底裂縫。事後，哈普正式收養伊萊雯為「珍哈普」，並為芭芭拉爭取遲來的公道。在冬日舞會的寧靜下，少年少女們的情感關係逐漸萌芽，但也埋下了奪心魔伺機而動的伏筆。
《怪奇物語》第三季
伊萊雯與麥克成為情侶，卻因哈普干涉而分手，伊萊雯轉而與麥克絲建立更深友誼。星城購物中心開幕後，史蒂夫、達斯汀與羅蘋追查神祕俄羅斯訊號，發現商場地下藏有企圖重啟顛倒世界的俄羅斯基地。
另一邊，奪心魔將比利當作宿主，吸收大量老鼠與鎮民血肉組成巨大的肉塊怪物。決戰中，受傷的伊萊雯失去超能力，但在危急時刻喚醒比利的良知，為了保護她而犧牲。地底實驗室中，喬伊絲與哈普成功炸毀機器關閉大門，但也導致哈普消失於爆炸中。三個月後，失去超能力的伊萊雯隨拜爾斯一家搬往加州，臨行前與麥克互訴情衷。這季也見證了羅蘋向史蒂夫出櫃，以及眾人在失去與離別中，告別了這段充滿血淚的夏日冒險。
《怪奇物語》第四季上半部：
故事接續在第三季結束後的8個月後，拜爾斯一家與失去能力的伊萊雯定居加州；霍金斯這邊，麥克、達斯汀與盧卡斯加入艾迪領導的「地獄火俱樂部」，而深陷比利之死陰影的麥克絲逐漸成為新威脅的目標。此時歐文斯博士找上伊萊雯，表示唯有她恢復能力才能拯救霍金斯，並將她帶往內華達的地下榖倉，讓她再度面對仍然活著的布倫納博士與被壓抑的實驗記憶。
為了奪回超能力，依萊雯重返布倫納博士身邊重啟實驗。調查霍金斯接連的離奇命案中，南西等人發現兇手「威可那」每殺一人便會開啟一扇次元裂縫。史蒂夫一行人從湖底潛入上下顛倒的世界，驚覺該處時間竟永遠停留在 1983 年威爾失蹤的那一天。
最終揭曉震撼真相：威可那的真身是布倫納的首位實驗體「一號」——亨利。童年時他殺害家人並嫁禍父親。1979 年，他在實驗室大開殺戒，年幼的伊萊雯在對決中將其放逐至異界，使其受困蛻變為威可那。原來他才是上下顛倒世界的真正主宰，甚至親手塑造了奪心魔。劇情逐漸推向最高潮，鋪陳了最終決戰。
《怪奇物語》第四季下半部：
眾人自上下顛倒世界返程時，南西遭威可那控制，看見霍金斯將被四道裂縫撕裂的未來，於是決定以仍受詛咒的麥克絲為誘餌，引出威可那並趁機擊殺。伊萊雯在面對過往實驗真相後恢復能力，軍方突襲地下穀倉，布倫納為掩護她中彈身亡，伊萊雯與麥克、威爾等人重聚逃離。
同時，喬伊絲與莫瑞前往俄羅斯營救在勞改營倖存的哈普，發現俄方囚禁上下顛倒世界的怪物；三人擊殺怪物，藉由蜂巢意識間接削弱威可那。霍金斯故事線中，史蒂夫、南西、羅蘋、艾迪與達斯汀進入上下顛倒的世界；現實中的麥克絲在盧卡斯陪伴下引誘威可那，艾迪為引開蝙蝠犧牲。伊萊雯以心靈投射與威可那正面對決；南西等人焚燒、射擊威可那，他卻消失無蹤。麥克絲被折斷四肢而死亡，裂縫全面擴散，伊萊雯最終讓她復活，但陷入昏迷。
事後官方以地震掩蓋真相，死亡達 22 人；艾迪被誤指為兇手，威爾感知到重傷未死的威可那仍在。情感線揭示威爾暗戀麥克、羅蘋展開新戀情、南西與史蒂夫舊情復燃伏筆。最終畫面顯示上下顛倒的世界正滲入現實，最終決戰一觸即發。
《怪奇物語》第五季：上半部：
1987 年（裂縫事件 19 個月後），美軍封鎖霍金斯，並在上下顛倒的世界建立基地。伊萊雯與哈普隱居訓練，其餘同伴在地方電台密謀行動。此時，魔神怪突襲惠勒家，擄走小妹荷莉。眾人發現威可那利用「想像朋友」的身份誘拐孩童，企圖將他們製成重塑世界的「完美容器」。
伊萊雯與哈普潛入軍方基地尋找荷莉，卻驚訝發現被囚禁的竟是消失已久的實驗體「八號」卡莉。同時揭露，昏迷中麥克絲的意識一直受困於威可那的記憶空間——「卡瑪佐茲」，並在那裡與荷莉重逢。
在一次慘烈的伏擊中，魔神怪與威可那突襲軍方並擄走目標孩童。關鍵時刻，長期作為受害者的威爾最終覺醒強大念力，成功反擊並救下麥克、盧卡斯等夥伴。這場集結了新舊實驗體、軍事力量與異界怪物的最終決戰，正式拉開序幕。
🍿《怪奇物語5》下半部：12/26 AM 9:00 Netflix 上線
🍿《怪奇物語5》大結局：2026/01/01 AM 9:00 Netflix 上線
