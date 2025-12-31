十年不見「嘿美」蹤跡 瑞典宣布雪鴞區域性滅絕

《哈利波特》中的貓頭鷹嘿美（Hedwig），一身雪白羽毛、貓一樣的黃色眼睛，討喜又可愛。嘿美是哈利波特的寵物，也是忠誠可靠的小信差，更是許多人認識雪鴞（Snowy Owl）的開始。

雪鴞在極地國家生存，過往也會飛到瑞典。然而，全球暖化導致極地生態系改變，食物不足的情況下，瑞典近十年都不見雪鴞後，沉痛宣布雪鴞在瑞典區域性滅絕。

優雅敏銳的獵食者

雪鴞是世界上最大的貓頭鷹之一，姿態優雅，是敏銳的獵食者。牠們能聽出潛藏在積雪中的獵物，也可以快速俯衝攫取食物。牠們常在北極地區築巢，足跡擴及阿拉斯加、加拿大、俄羅斯北部及斯堪的納維亞半島。牠們喜愛獵食旅鼠（lemming），會隨著旅鼠族群數量的消長而調整活動範圍。

廣告 廣告

食物充裕的時候，有些雪鴞會跟著遷徙到瑞典，在山區定居。1970年代，約有數百對雪鴞在瑞典北部山野撫育雛鳥。

雪鴞的生存十分艱辛。早在19世紀，成千上萬的雪鴞被獵殺製成標本，有的連同鳥蛋被獵捕食用，因此常選擇偏遠、未開發的地方撫育幼鳥。隨著住宅建設、道路開闢、森林砍伐等土地開發，雪鴞正逐漸失去棲地。

氣候變遷是最大威脅

科學家認為，雪鴞不再出現在瑞典的理由，可能是氣候變遷破壞了牠們賴以維生的極地生態，尤其是牠們常吃的旅鼠。

天冷的時候，旅鼠在雪層與地面間溫暖、乾燥的空隙生活，牠們在此修築通道，覓食、躲避天敵、築巢繁殖。國際鳥盟（BirdLife International）指出，冬季氣溫升高導致降雨變多、降雪減少，破壞了旅鼠的雪下通道。旅鼠遭殃，雪鴞跟著難以存活。

北極持續暖化，雪鴞的棲地正在消失，國際自然保育聯盟（IUCN）已將雪鴞列為「易危」（vulnerable）物種，全球成年雪鴞數量估計僅剩1萬4000隻～2萬8000隻左右。

在瑞典，自2015年以來就沒有觀察到雪鴞築巢的蹤跡。瑞典每五年更新一次瀕危物種紅皮書（Red List），今年11月公布的鳥類紅皮書初步名單中，雪鴞首度被列入滅絕物種。這將是瑞典境內近20年來第一次紀錄鳥類滅絕。

區域性滅絕並非全球消失，瑞典農業科學大學（SLU）生物學家斯文生（Mikael Svensson）舉例，儘管雪鴞在挪威的處境也很糟，但仍可找到牠們的蹤跡。

「雪鴞從瑞典消失，不僅是一個物種的消亡，也是一道警示，提醒世人北極生態系正以驚人的速度改變。」國際鳥盟指出，這個沉痛的紀錄顯示，生物多樣性、自然環境及保育工作正面臨十分嚴峻的挑戰。