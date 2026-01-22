十年來最血腥抗爭！伊朗政府首認3117死 人權團體駁：喪命人數超出數倍

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

伊朗近日發生大規模反政府示威抗議，遭到強力鎮壓。伊朗當局今（22）日首度公開官方死亡人數，表示截至目前共有3117人喪生。不過，人權團體指出，在當局以暴力鎮壓且全面封鎖網路的情況下，實際死亡人數恐怕超出數倍。

伊朗當局今（22）日首度公開官方死亡人數，表示截至目前共有3117人喪生。（圖／翻攝@ShahanshahCyrus X）

根據《半島電視台》報導，伊朗國營電視台今日公布內政部與「烈士和退伍軍人事務基金會」（Foundation of Martyrs and Veterans Affairs）的聲明，稱截至目前共有3117人喪命，其中2427名死者為平民與安全部隊人員。

廣告 廣告

不過，伊朗當局的官方死亡數據遠低於海外團體的估計。美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今日表示，示威活動中共有4519人喪生，其中包括4251名抗議者、197名安全部隊人員、35名未成年人以及38名旁觀者，另有9049起死亡案例仍在審核中，喪命人數遠超伊朗官方統計數據。

根據《歐洲新聞台》報導，由於伊朗政府切斷當地網路，國際長途電話無法撥入，外界難以估計確切死亡人數，這場抗議是伊朗十幾年以來所有抗議中死亡人數最高的事件。HRANA另指出，目前已有近2萬6500人被逮捕。

伊朗民眾自去年12月底因不滿經濟狀況爆發示威抗議，隨後演變為大規模反政府運動。伊朗當局譴責這些活動是「恐怖攻擊」事件，並指控美國煽動這場「暴動」，但未提出任何證據支持此說法。

更多FTNN新聞網報導

伊朗反政府示威釀12死 川普警告：若再有傷亡會遭美國「嚴厲打擊」

伊朗突封領空！美航全面禁飛 中東空域進入高度戒備

伊朗暴力鎮壓傳萬人喪命！ 美連2日發布撤僑令：公民立刻離境

