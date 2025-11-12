十年修法延宕有望終結？洪申翰承諾：外送員專法草案「兩週內預告」

延宕修法近十年的外送員專法，朝野立委有共識本會期三讀通過。Uber提供



外送員專法修法已延宕近十年，朝野立委共同支持立法，由於涉及平台業者、外送員、消費者到平台商家等，究竟何時有機會闖關成功，備受外界關注。立法院社福及衛環委員會召委廖偉翔今（11/12）日關切勞動部版本究竟何時預告，「紐約模式」是否納入考量中；勞動部長洪申翰回應，外送平台運作涉及四方權益，希望透過專法能取得平衡，目前仍在研議中，預計兩週內可預告。

立法院已於10月底針對專法完成首次詢答，接著在本月初舉辦首場「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會，並針對「外送員身分定位」、「薪資報酬給付」、「平台責任歸屬」、「保險及勞安保障」、「合作商家抽成比例」、「消費者食安及權益保護」、「申訴制度管道」等核心主題進行討論。

國民黨立委、社福及衛環委員會召委廖偉翔今日質詢時，關切勞動部是否精算過外送員成本，他舉國會辦公室進行的精算數字，以一年來估算，油耗費用4.58萬元、保養費1.3萬元、機車折舊費2.6萬元，再加上通訊費、勞健保、強制險跟意外險等大約要11萬元左右，若以工時2000個小時來計算，每小時成本約50至60元，還有平台費用等，如何避免在推動過程中，相關費用轉嫁到消費者身上。

廖偉翔強調，推動專法時要拿捏平台業者、外送員、消費者到平台商家等四方利益，提醒勞動部必須精算很清楚，才能讓折衷出最佳方案，如紐約模式將外送員的報酬與「從接單到完成訂單」的總時間掛鉤，也會納入待命時間，包含有小費制度、薪資發放結算不拖延、改善工作條件改善等。

洪申翰回答，有關外送員使用機車、維修等費用，交通部提供相關的資訊，部內也有相關的估算，還需要進行確認，而外送專法涉及四方權益，已經來到最後收整階段，評估最終的保障方向，畢竟不同的外送員，作法會有不同的效果，預告時間最晚不會超過下週五。

