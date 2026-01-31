十年前嗆消滅國民黨遭綠調侃！黃國昌怒：黨產有全部恢復了嗎？柯文哲搖頭

黃國昌嗆，國民黨黨產有全部都恢復了嗎？柯文哲搖頭。 圖：民眾黨提供

[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團聯手修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍。民眾黨立委黃國昌十年前曾說，「國民黨恥度無下限，要徹底消滅它」，讓許多綠營民代引用開酸。對此，黃今（31）日表示，國民黨黨產有全部都恢復了嗎？有嗎？民眾黨前主席柯文哲則在一旁搖頭說，沒有。

黃國昌近十年前發文表示，「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈。經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》。」

柯文哲、黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。

黃國昌表示，民進黨慣用手法就是用假訊息、資訊落差欺騙台灣人民。他就問最簡單的問題，「中國國民黨黨產有全部都恢復了嗎？有嗎？」柯文哲此時在一旁搖頭說，沒有。

黃國昌指出，這個問題本身就充滿假訊息，他說的應該沒錯吧。他說，黨產條例只處理一件事情，只有曾經隸屬於國家的，目前就是救國團；救國團過去幾十年都靠自己辛苦辦活動維持營運，在這樣的情況還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫救國團全部吐回去，讓員工沒工作，這是轉型正義的目的嗎？

黃國昌並指，何況民進黨立委一堆，之前還有擔任救國團副主委工作，民進黨這些人在國民黨附隨組織擔任主管不會臉紅喔？他呼籲，民進黨認真做事，不要用假訊息欺騙台灣人民，連丟出來的問題都充斥假議題這樣真的不好。

另針對《衛星廣播電視法》修正，被民進黨視為中天條款，黃國昌則說，法律適用有普遍性、一般原則性，這次處理的只有當撤照的行政處份，經過行政法院確定判決撤銷後，也就是代表當初行政處分如果錯誤，要給電視台什麼救濟手段。他說，過去法律沒有規範清楚導致無所適從，中天是否可以適用要看行政訴訟結果如何。

