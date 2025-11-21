十年前示警成真？天娛傳媒被爆逼藝人黑規 于朦朧離奇身亡再添恐怖巧合

記者林宜君／台北報導

于朦朧在9月驚傳墜樓過世，案件至今已延燒超過2個月，真相依舊成謎。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧在9月驚傳墜樓過世，案件至今已延燒超過2個月，真相依舊成謎。隨著網路揣測越演越烈，于朦朧生前的經紀公司天娛傳媒也被捲入爭議，不少粉絲質疑事件與天娛內部操作相關。

網友挖出2013年于朦朧參加《快樂男聲》並簽入天娛時的舊文。（圖／翻攝自微博）

近日有網友挖出2013年于朦朧參加《快樂男聲》並簽入天娛時的舊文，當年已有粉絲示警天娛的合約極不對等，甚至留言「簽約天娛絕對會毀掉」。該粉絲爆料選秀前二十強的選手若不簽公司，就會直接被淘汰，毀約還得支付高額賠償金，質疑公司借節目之名替跨年演唱會「找不用花錢的新人」。

粉絲爆料選秀前二十強的選手若不簽公司，就會直接被淘汰，毀約還得支付高額賠償金。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

除了合約質疑，于朦朧在天娛期間也被粉絲指出受到多次不公平待遇。例如2020年公司發布「新媒體排行榜」時，所有藝人照片都是彩色，唯獨于朦朧是黑白照。于朦朧拍戲殺青時切蛋糕的畫面也曾被討論，因為蛋糕造型像花圈，讓不少人覺得非常不吉利。

于朦朧拍戲殺青時切蛋糕的畫面也曾被討論，因為蛋糕造型像花圈，讓不少人覺得非常不吉利。（圖／翻攝自Threads）

網路議題持續延燒，自媒體主持人李大宇在YouTube頻道「大宇拍案驚奇」提到，于朦朧事件讓中國不少網友自發性掀起「禁娛」行動，是他做媒體多年來第一次看到網友堅持這麼久。李大宇提醒大眾要保持冷靜，不要被尚未查證的謠言牽動情緒。

截至11月21日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為自媒體主持人李大宇在YouTube頻道「大宇拍案驚奇」提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月21日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

