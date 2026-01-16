十年回顧：台灣第一位女總統誕生 名言「沒有人需要為認同道歉」

即時中心／林韋慈報導

2016年1月15日，TWICE成員周子瑜在韓國出道不久，卻因在韓國出席綜藝時，揮舞中華民國國旗，遭黃安舉報為台獨，事後被經紀公司推派，自己一人身穿黑衣神色黯淡地拍攝了道歉影片。隔日，2016年1月16日，第十四屆總統選舉結果揭曉，蔡英文以689萬多票成為台灣史上首位女總統。她說：「只要當總統的一天，我會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」





十年後的今天，蔡英文已經卸任總統，她成為台灣史上評價最高的總統之一，同時也是台灣史上票數最高的總統。她現在活躍於網際網路之中，持續發揮影響力，推廣台灣文化小吃不能少的一味是香菜。

蔡英文出生於台北，但老家在屏東，是客家望族，家族長輩有原住民血緣背景。她的父親蔡潔生曾在滿洲國的機械學校學習修理飛機，二次世界大戰結束後返回台灣，在台北經營汽車修理廠，後投資房地產致富，共有四個配偶。蔡英文是最後一位太太張金鳳的最後一名孩子，是11個孩子中的老么。

她畢業於中山女中，後考取台灣大學法律系。她曾提到，當時她與同班同學、富邦集團董事長蔡明忠，是班上唯二開車上學的人，家境與其他同學不同。畢業後，她前往美國攻讀碩士，1980年畢業於康乃爾大學，獲得法學碩士學位。後來，她到倫敦政治經濟學院攻讀法學博士，研究計畫題目為《不公平貿易行為與保障措施》。

1984年，蔡英文人生出現轉捩點，她奉父親之命回到台灣，開始在國立政治大學教書，主要教授法律和國際貿易。她也先後受聘於幾家律師事務所，包括早年聘任陳水扁為律師的聯合法律事務所及知名萬國法律事務所，主要擔任國際經濟法諮詢顧問。之後，她轉任東吳大學法律研究所兼任教授，再度返回政大商學院擔任教授，並於1996年取得台灣律師資格。

由於貿易專長，蔡英文獲得前總統李登輝與陳水扁賞識，開始在官員體系嶄露頭角。從1992年至2000年，她加入中華民國經濟部，擔任國際經濟組織首席法律顧問，協助台灣申請加入世界貿易組織。1994年至1998年，她擔任行政院大陸委員會諮詢委員，協助統籌處理海峽兩岸事務，並於1994至1995年間，擔任《香港澳門關係條例》起草研究小組召集人，負責起草管理台灣、香港與澳門間經濟關係的法案。

1998年，她以大陸委員會諮詢委員身份出席第二次辜汪會談，擔任隨團發言人。1999至2000年，李登輝聘請她兼任總統府國家安全會議諮詢委員及第六屆國家統一委員會研究委員，成為重要幕僚。1999年，她也擔任國家安全會議專案委託的「特殊的國與國關係」研究小組召集人，李登輝的相關言論使台海一度緊張，使她被中國稱為「分裂中國的始作俑者」。

2000年陳水扁政府時，蔡英文擔任陸委會主委，成為首位女性主任委員。她阻止陳水扁為改善兩岸關係而接受「九二共識」，但促成「小三通」。當時，她仍為無黨籍人士，直到2004年才加入民進黨。2004至2005年間，她擔任總統府國策顧問，同年接受民進黨不分區提名，加入財政委員會，並擔任黨團副總召集人。

2006年1月，蔡英文加入蘇貞昌內閣，任行政院副院長，並兼任行政院消費者保護委員會主任委員，辭去立委職務。2007年因蘇貞昌內閣總辭，她也隨之卸任，之後返回屏東，未擔任政治職位。2008年，民進黨在立委與總統選舉慘敗，國民黨重回執政。蔡英文決定參選民進黨主席，5月20日馬英九就職，她以57.14%得票率成為民進黨首位女黨主席。2010年連任黨主席，得票率高達90.33%。同年地方選舉，她首次參選地方選舉，敗給國民黨的朱立倫。

2011年，她宣布投入民進黨總統初選，但2012年敗給尋求連任的馬英九，隨後辭去黨主席，成為無職政治人物。她曾考慮退出政壇，但後來成立小英教育基金會與「想想論壇」，持續投入公共事務。2014年，她再度競選黨主席，最終以85,410票（得票率93.71%）擊敗郭泰麟，回鍋黨主席。

2015年，蔡英文再次投入民進黨總統初選，2016年搭配陳建仁，以689萬多票當選，成為台灣史上首位女總統。當時國民黨臨時換柱，由洪秀柱換成朱立倫，蔡英文最終以56.12%得票率勝出，並在任內通過同性婚姻，成為亞洲首個同婚合法國家。在能源、外交、經濟上也多有作為。2020年，她搭配賴清德再度連任，直到2024年才卸任總統。

如今，距離蔡英文首度當選總統已十年，台灣是否走在正確道路上？放眼日本也迎來史上首位女首相高市早苗，是否意味著女性從政在傳統亞洲政治中，將與男性林立的情況略有不同？2026年，中國對台動武的傳聞再次升溫，台灣是否仍堅持，不需要為自己的認同道歉？

