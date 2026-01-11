十年地價翻倍的「安南王」！九份子兼具市區便利與未來商業機能的核心生活圈

富比士地產王記者蘇茵慧／台南報導

如果要選出台南近十年來最「名利雙收」的重劃區，位於安南區的「九份子重劃區」無疑就是答案，從早年一片波光粼粼的漁塭養殖地，到如今成為全台首座低碳示範社區；從一字頭的親民房價，到如今站穩三、四字頭的都會身價，九份子見證台南房市的起飛，更用驚人的土地漲幅與逐步到位的建設，證明了地段價值。

台南近十年來最「名利雙收」的重劃區，位於安南區的「九份子重劃區」。（業者提供）

九份子指標個案百花齊放！產品力全面升級

目前區域在售個案如透天新成屋淳仰律、永龍，預售案太穩森居、皇龍天韻等，均展現了建商對於九份子發展潛力的高度認同，其設計理念皆緊扣九份子獨有的「水岸生態」與「低碳節能」。在全台土地開發日益飽和的當下，這些建案透過大面寬開窗、退縮綠廊以及與水岸紋理呼應的立面設計，將居住空間延伸至戶外的自然景致中。這種結合了城市便利與度假氛圍的居住型態，正是吸引南科新貴與自住家庭願意在此落腳的核心誘因。

隨著北外環道路的逐步通車，以及鄰近「商60」北安商業區的開發藍圖逐漸清晰，九份子從單純的「宜居水岸」，未來將進化為兼具交通與生活願景的區域，對於自住家庭而言，這裡不僅是現在的家，更是通往未來的資產保證。

數據見證奇蹟：四年漲幅達124.2%

根據歷年土地交易資料顯示，2016年重劃初期的抵費地標售，住宅區土地單價約落在每坪 1、2字頭左右。台南代銷公會理事長佘光宗提及，當時市場氛圍觀望濃厚，許多台南開發商對於此區域難以想像，反而外地建商大膽願意嘗試。以當年主力產品來看，透天產品仍是多數台南人青睞的物件，目前透天產品則越來越稀缺。根據僑馥建經CTOPMAP當年資料統計，2018年的透天平均成交總價約在 1,507萬元，已經比整體安南區高出不少，對於許多首購族來說，是一個咬牙還能負擔的「透天夢」！

佘光宗認為，九份子已經脫離過去生活機能不便的刻板印象，且房價上升也見證了區域的價值。（業者提供）

隨著南科強勢崛起，帶動了整個大台南的房地產板塊移動，九份子憑藉著「距離市區最近的重劃區」優勢，吸引了大量南科新貴與市區換屋族。2020年至2022年的房市爆發期，九份子的土地價值出現了驚人的「補漲」與「噴發」，到了2022年中，區內透天厝的平均成交總價已飆升至 3,378萬元，短短四年間漲幅高達 124.2%，反映了營建成本的增加，也揭示了土地原料價格的翻倍。

不過，早期的九份子最常被詬病的是「生活機能尚未成熟」，買個便當飲料可能都需要跨橋到海佃路。然而，隨著人口大量移入，商業機能的「完成率」正在加速拼圖。除了重劃區內的全聯、便利商店、診所陸續進駐，九份子真正的商業潛力，來自於周邊強大的「外援」。如北區商圈及海佃商圈，除了菜市場、一般餐飲外，麥當勞、星巴克以及各式採買所需機能，已能滿足九份子居民90%的日常所需。

時至今日，九份子的土地行情已不可同日而語，近期的抵費地標售結果顯示，住四、住六土地脫標價來到單坪3字頭，而民間精華地段的住宅用地開價，潤隆甚至以每坪 98萬元購入水岸首排。從最便宜的每坪17萬到98萬，這翻倍的數字背後，代表的是市場對九份子所展現的信心，現在的九份子，已不再是當年的郊區，而是寸土寸金的「安南王」。

對於準備在九份子置產的自住家庭而言，市場的波動或許會造成猶豫，但從長遠角度來看，九份子現階段正是「自住兼投資未來機能」的關鍵時間點。

從九份子已具備三大優勢來看，區域內環境成熟，生態景觀、公園綠地已到位；九份子國中小雙語學區已是品牌；未來串接北外環四期交通更順暢。

鎖定「商60」願景！卡位未來增值核心

位於九份子東北側、被譽為「安南區信義計畫區」的「商60」北安商業區，兩者相距不到10分鐘車程，商60的規劃定位為安南區的商業副都心，未來將引進大型商場、辦公大樓與高級飯店，可預期之價格基期更高，這也意味著購屋者能以相對合理的價格進場九份子，鎖定未來繁榮。

在地房仲業者潘柏彥提到，在「商60」的加持下，九份子的價值會顯現得更明確。（業者提供）

幸福家不動產九份子店店長潘柏彥指出：「九份子最精華的時光還未完全到來。當『商60』的百貨商場、複合式商業大樓拔地而起時，整個生活圈的質感和便利性將大幅躍升。對於自住家庭來說，近繁華、享居家，『早進場，未來享便利』 是一個不變的法則。」

