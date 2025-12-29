十年基層歷練 游明諺行動服務站淡水啟動

新北市議員參選人游明諺。(游明諺提供)

隨著2026年新北市議員選舉逐步升溫，已爭取民進黨提名的新北市議員擬參選人游明諺，27日在淡水水碓派出所前正式啟動「游明諺行動服務站」，以行動深入基層，爭取綠營在第一選區的關鍵第二席。





游明諺表示，自己過去十年長期在立委與議員團隊第一線服務，累積豐富基層經驗，熟悉地方需求與市政運作，是能立即投入問政的即戰力。他強調，行動服務站就是希望讓鄉親「找得到人、事情有人處理」，即時回應地方大小問題。





本次行動服務站特別邀請楊羽萱、陳柏霖兩位律師提供免費法律諮詢，協助民眾解決生活中的急迫問題，並與華山基金會合辦「捐發票換高麗菜」公益活動。儘管天候偏冷且飄雨，仍吸引不少民眾參與，成功募得上千張發票，現場氣氛溫馨。

游明諺指出，公共服務不只是解決個案，更是凝聚社區善的力量。面對選區內多項待解決的建設與民生議題，他期盼未來能與市議員鄭宇恩及民進黨新北市長參選人蘇巧慧並肩合作，持續深入基層，傾聽民意，為地方爭取更好的發展。