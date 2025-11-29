【十年大缺2-1】記憶體的缺是騙人的鬼嗎？DRAM NAND產業結構斷層浮現

圖為三星64Mb SDR SDRAM。業者提供



AI推論應用引爆記憶體需求，廠商將原本生產DRAM DDR3/DDR4 等產能，大舉轉向AI HBM記憶體，群聯執行長潘健成率先喊出記憶體一缺10年，明年挑戰千億營收規模。威剛董事長陳立白直言，DRAM 、NAND雙缺持續升溫，缺貨深度與時間皆創20年來最嚴重。

在AI熱錢下半年蜂擁卡位記憶體下，讓1990年代「慘業」DRAM 鹹魚翻生，以前景氣循環股要等十年一循環，過往讓人避之唯恐不及、資深投資人絕不碰的記憶體，如今又成了當紅炸子雞。

廣告 廣告

這次不只是供需 產業結構大質變

TrendForce分析，這次NAND Flash產業需求爆發，主要受AI對儲存容量需求的急速攀升，以及HDD供應不足導致雲端服務供應商(CSP)轉單所帶動。此現象屬於結構性短缺，而非短暫的市場波動。

過去數年產業經歷多次景氣循環，使部分廠商在資本支出與擴產策略上趨於保守。隨著2026年資本支出重心放在製程升級和導入hybrid-bonding而非擴產，將導致供應位元增幅有限，TrendForce認為，NAND Flash市場供不應求的狀態，預計將延續2026年全年。

華南投顧資料也顯示，AI模型成指數型成長，記憶體儲存量將是一大瓶頸，以CSP業者的看法，NAND缺口今年已達2%，未來將進一步擴大至8%，預期到2029年AI NAND市場廠儲存量將達431 EB，佔整體NAND市場約20%，規模上升至280億美元。

而AI 晶片需要高效能處理器加上高頻寬記憶體 (HBM)，因此HBM 被視為 AI 引擎的「黃金礦」。目前全球HBM的主要供應商（韓國兩家SK與Samsung，以及Micron）的產能幾乎已被完全預訂 (fully booked)。這種強勁需求，甚至導致記憶體產業鏈出現明顯的轉產效應，廠商將原本用於生產 DDR3/DDR4 等的產能，轉向了HBM，從而獲得更高的毛利和營收。

原廠擴產保守去跪也無用 記憶體二手市場跟著火

威剛董事長陳立白指出，DRAM與NAND快閃記憶體皆將呈現全面缺貨態勢，缺貨原因來自上游大廠調整產能、偏向生產高毛利AI相關DRAM，AI、CSP（雲端應用服務）的需求激增；安全庫存見底下，各家客戶「有錢也買不到貨」。

群聯執行長潘健成是這波記憶體狂潮始作俑者，日前率先喊出NAND漲價缺貨潮這次將長達10年，最新內部月會談話外流，除喊出明年營收挑戰千億，5年後目標更上看3000億元規模。

有相關業者透露，現在去韓國大廠出再多錢也沒有貨，最多就是派各業務來陪你吃個飯、敷衍你，跟你說Sorry而已，「沒貨就是沒貨」。

而缺貨的情況也牽動二手市場，回收舊NB的記憶體也跟著火熱起來。在DIY市場中，「少裝一條記憶體，店家還是願意退錢給你咧。」

輝達 GB200 / Rubin規格升級 台廠供應鏈誰受惠

本土法人指出，隨著NVIDIA GB200 / Rubin等AI平台全面採用Gen5 SSD,E1.S / E3.S成為標準，美光Micron、慧榮、SK海力士子公司Solidigm、台廠群聯將直接從Gen5 +規格的提升中獲利，特別是高頻寬與低延遲需求的增加，這些企業推出的Gen5 SSD將廣泛應用於AI訓練、推論伺服器與資料中心領域，帶動儲技術的升級。

更多太報報導

【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演

亞股科技股當道！ 瑞銀出具AI股布局教戰、三層面抗波動