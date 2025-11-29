【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演

三星 64Mb SDR SDRAM。三星提供



在科技大廠法說會盡出後，記憶體股價從高檔陷入震盪，但仍是第四季市場追逐標的。前基金經理人沈萬鈞發文表示，漲價不是行情主因，問題出在「供應鏈本身的斷層」，目前的訊號不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。

他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月真正會發生的事。

沈萬鈞指出，記憶體股價回檔幾天，一堆利空新聞就跑出來，諸如中國計畫大擴廠，宏碁和碩都說記憶體過一陣子就不會短缺等等。

然而同一時間實際發生的是，中國NAND廠暫停產線、台灣模組大廠直接講出「跪求要貨」、OEM高層親自搶料、NAND原本預期小缺現在變成大缺、甚至日本光刻膠疑似收緊出口，再加上大摩最新報告把美光與SNDK的EPS全面上修。

沈萬鈞回憶，夢回2021年農曆年後，當貨運開始吃緊，大家開始討論誰會受害，新聞點出是紡織出口廠商；法人在紡織大廠法說提問是否會受害運價上漲，他記得非常清楚，「當時公司就說運價上漲只是幾個月的短暫循環」!

他們想像這波拉貨潮結束，運價會馬上回檔，長榮盤中應聲大跌，新聞紛紛說運價曇花一現，跟現在記憶體氛圍幾乎一致。

「漲多就是利空，但循環的本質不會因為漲多而提早結束。」他說，全球記憶體的供需緊縮正在加速，而不是緩和。

大摩在報告裡，也提到DDR5已經進入「有錢也買不到」階段。所以，大家每天在刷的現貨價甚至都沒有參考價值，台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的話完全一致：不是在討論價格，而是「誰能拿到貨」。

沈萬鈞分析，如果只是AI造成需求強，供應端還能靠增產追上來，但現在情況是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。然後大廠的資本支出最快2026~2027年才會開出新晶圓。

他指出，就算你現在無塵室已經蓋好，還要訂機台到裝線，然後試產、量產，最快也是到2027第一季了，也就是說，短期根本沒有任何力量能壓住價格。

他認為，市場過去因為記憶體漲太快就需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。

值得注意的是，中國NAND缺料停產，代表市場少了重要的「緩衝池」，再加上載板缺貨，日本光刻膠如果再收緊，意味著中國的追產能力被卡在入口，而HBM吃掉DRAM wafer，導致DDR5供給再縮，OEM高層出面搶貨，代表缺口不是理論，而是已經打到產線。

沈萬鈞認為，外資直接上修EPS、上修目標價、上修through-cycle earnings，你可以說他在騙散戶出貨，然而如果去問實際情況，你會發現，目前的訊號都不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。

他說，現在市場的節奏不是「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來3個月真正會發生的事。

