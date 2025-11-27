十年如一 為花蓮家扶偏鄉孩子騎出希望大道

06.宜暉科技股份有限公司捐贈液晶電子手寫板100台

由仁寶電腦全球庶務採購中心資深副總徐文達領軍的「騎心協力花東行」公益單車隊伍，昨（26）日熱血抵達花蓮家扶中心。這支隊伍不僅帶來了滿載的祝福，更以實際行動證明了長達十年不曾中斷的愛心承諾，為花蓮偏鄉弱勢家庭注入一股溫暖而堅韌的力量！

十年堅持如一 用雙輪寫下愛心旅程

「騎心協力花東行」公益行動自2016年發起，即便曾面臨 COVID-19 疫情等挑戰，送愛的腳步卻從未停歇。今年已是這支熱血隊伍第7度來到花蓮家扶，由徐文達資深副總帶領32位同仁與夥伴，再次以單車寫下跨越城市與偏鄉的溫暖旅程。

07.仁寶同仁連續10年 騎心協力送愛心到花蓮。

這份十年如一的堅持，展現出難能可貴的企業社會責任心。單車隊除了讓過去一年認養的33隻「家扶WaWa」愛心撲滿「洄娘家」之外，更匯集了多筆善心捐款，合計逾47.5萬元，以實質力量支持家扶在偏鄉推動弱勢家庭關懷服務。

克服挑戰 陪伴同行

徐文達表示，去年的地震與風災對花蓮造成很大的影響，想不到今年的光復的堰塞湖事件，讓人再次感受到大自然的威力。即便行程受到些微影響，但參與公益單車隊的同仁們沒有絲毫遲疑，仍然決定踩上踏板，親自將愛心送到花東，表達「有人和你們站在一起」的精神鼓舞。他認為，在最艱難的時刻，更要堅持做好回饋社會的重要力量。

他的一番話，道出這十年來持續串連企業與民間力量的初心：不論花蓮面臨多少挑戰，仁寶電腦的愛心始終都在。仁寶電腦的陳瑞聰董事長、彭聖華永續長、余慧均稽核長，以及「閱讀靠自己」讀書會，也共同響應認養「家扶WaWa」愛心撲滿，累積點滴善款。仁寶電腦的多家外部合作夥伴，包括宜暉科技股份有限公司、永悅醫療儀器、隆電股份有限公司，以及三軍總醫院整形外科等單位，亦一同以實際捐款支持家扶，參與守護弱勢兒少的溫暖網絡。

02.仁寶電腦「騎」心協力花東行單車隊伍。

此外，致力將全球創新科技引入台灣市場的宜暉科技股份有限公司，特別捐贈了100部16吋液晶電子手寫板，為偏鄉學童帶來便利的學習工具。這份「教育禮物」有助於克服教育資源的限制，激發孩子的創意與學習動力，無論是各種天馬行空的想像，都能透過繪畫真實呈現。

騎行公益不只是捐款 這份堅持更是難能可貴

花蓮家扶中心主任黃梅蘭感動地表示，相較於一般的捐款方式，以單車長途騎行串聯公益，更讓人感到熱血沸騰，且深刻難忘。尤其是徐文達多年來號召眾多有心人士，持續不斷將善心資源帶到花蓮，他們的十年堅持與行動力，是陪伴家扶度過艱難時刻的重要力量。家扶也會把每份善心資源傳遞下去，陪伴孩子與家庭勇敢走向未來。

01.仁寶電腦「騎」心協力花東行單車隊伍。

除了蒞臨花蓮家扶中心與家扶的鳳林服務處外，仁寶電腦的單車隊在三天的騎乘行程內，沿途將造訪花東地區6個社福機構，讓來自社會的支持力量傳遞到花東的各個角落。

（資料來源：家扶中心）