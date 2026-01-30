十年暴漲一台國產車價格！房價漲不夠拿車位來湊 專家揭建商訂價秘辛

記者陳韋帆／台北報導

10年來雙北外縣市車位暴漲一台國產車價格，專家指出，建商「總價漲不夠，拿車位來湊」是主因。（圖／記者陳韋帆攝影）

台灣都會區房價高漲，車位身價也上演「國產車變進口車」的驚人戲碼！過去10年全台「平面車位」價格大漲，尤其是雙北以外區域，漲勢最凶猛，直接從國產車價跳升至進口車價。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當開發商在總價難以突破時，房價漲不夠就拿車位來湊，將價格轉移至車位，消費者通常也只能被迫接受。

根據實價登錄資料，比較六都與新竹2025年與2015年「平面車位」價格，依漲幅排序，台南155.4萬、漲幅84%，台中165.6萬、漲幅64%，新竹159萬、漲幅51%，高雄204.8萬、漲幅46%，新北204.3萬、漲幅25%，台北287.8萬、漲幅29%。

廣告 廣告

曾敬德表示，大台北車位價格本身基期就高，且大眾運輸依賴性強，故漲幅相對平和，但大台北以外區域對於汽車依賴性遠比大眾運輸更強，讓建商有機可趁，作為房價回補的管道。

他指出，面對建商成本轉嫁，消費者在需求下選擇相當有限，幾乎沒有議價能力，原本如國產車不到百萬的「平價車位」已在主要都會區絕跡，取而代之的是動輒150萬元起跳的行情，等同於一台豪華進口車的身價。

曾敬德最後提到，未來在居住空間持續縮小的「小宅化」趨勢下，建商為了維持總價競爭力，車位單價的調升可能成為常態。購屋族在評估房產價值時，除了考慮室內坪數與房價，車位價格的佔比與合理性也應納入重要考量，以免在「房價合理、車位貴翻」的定價策略下，多付了意料之外的成本。

更多三立新聞網報導

獨家／老了就賣房子錢花光？他「以房養老」爆家庭革命 專家給出四建議

業務甜嘴、騙人的鬼！銀行說「房貸」快下來了！他等2個月慘吞千元罰鍰

台股挑戰3萬3房市卻史上最冷 徐佳馨：央行放行資金已成翻轉關鍵

新聞幕後／建商怕賣不掉？公司貸再現江湖 專家：恐觸法還款壓力又炸鍋

