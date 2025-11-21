十年淬鍊/嘉南鷹總冠軍背後故事 陳靖瑜勝投王林紀紜超開心

（記者林忠勳／專訪）2025企業女子壘球聯賽本季風光落幕，福添福嘉南鷹今年以穩定團隊戰力勇奪年度總冠軍，而其中最亮眼之一的個人成就，莫過於陳靖瑜勇奪年度勝投王。在最新一集《艾瑞克IN新聞》體育節目「企業女壘週報」，體育主播楊博智特別邀請了福添福嘉南鷹陳靖瑜、林紀紜兩位從小到大的好友兼隊友到節目中，暢談在風光的戰績背後，支撐這支冠軍隊伍的付出與努力；不僅是球員間長年累積的默契、比賽中的心理調節，以及球隊文化孕育出的韌性，才能讓嘉南鷹再次成為冠軍的重要關鍵。

圖／福添福嘉南鷹兩名主力戰將陳靖瑜(左二)與林紀紜(右二)提到，兩人從小培養的友誼與默契，聯手在球場上努力付出，讓人看見冠軍球隊背後的故事。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

十餘年的友情羈絆

陳靖瑜與林紀紜兩人的故事，要從南投埔里開始說起。兩人從國中就是同班同學，升學後一路進入體育班，後來又在大學與企聯成為捕投搭檔。十多年一同成長、一起訓練，兩人的默契早已超越了指令與戰術。

林紀紜笑說：「陳靖瑜以前剛來的時候，真的很安靜，剛報到時老師還以為她不適應。」但在壘球場上，她卻擁有打不倒的韌性，靠的是不服輸的心。對此，陳靖瑜不諱言自己私下的確是I人性格，並不擅長與人打交道。

從劇場到穩定：勝投王的真正進化

至於，談到球場上的表現，林紀紜坦言，陳靖瑜以前只要一上場，往往都是從「先堆滿壘、再來想辦法解決」，讓捕手、場上隊友、教練都緊張到不行；甚至有次教練指派陳靖瑜上場投球之前，還會半開玩笑地說：「妳要不要乾脆先送對方一個保送，妳才會進入狀況？」

相較往年，今年陳靖瑜完全不同，她透露自己過去常犯老毛病：「以前投球會一直想會不會被打？會不會場面控不住？今年我開始專注在每顆球、每次呼吸、每個細節。」

這份心態的成熟，就是她之所以能拿下勝投王、也能在季後賽穩定投球的主因。控球變得更精準、策略更明確、變化球使用更果斷，讓陳靖瑜不再陷入自己創造的危機，而是真正主導比賽。

外表看似安靜卻能扛得住壓力

對此，林紀紜也說出最真實的觀察：「陳靖瑜其實不是天才型，也絕對不是大家以為的『小公主』，她是那種越練越強、越壓力越穩的類型。」

林紀紜表示：「她不太會因為隊友失誤責怪對方，反而安慰對方；她不是話多的投手，但只要站上投手丘，就是球隊最信任的支柱。」

陳靖瑜、林紀紜本季貢獻

球季最後一集節目中，不僅呈現出陳靖瑜、林紀紜從小培養的默契，讓人看到陳靖瑜今年從「開劇場」到「勝投王」；也因為她的破繭而出，象徵福添福嘉南鷹本季的整體進化。

至於林紀紜更懂得把握每一次上場的機會，依靠成熟心態、屢屢成功執行戰術、創造個人價值，共同構成冠軍方程式；也因為有了每位球員的努力貢獻，才能讓福添福嘉南鷹以最完整的戰力，奪下2025年度總冠軍。

