十年淬鍊/本土洋將搭配國際珍 蔡珈蓁與林鳳珍的成長對話



（記者林忠勳／專訪）本季企業女子壘球聯賽隨著最新冠軍出爐，新世紀黃蜂今年雖然不敵福添福嘉南鷹而屈居亞軍，但陣中主將林鳳珍與蔡珈蓁，也分別為自己創造出優異的成績。在最新一集《艾瑞克IN新聞》體育節目「企業女壘週報」，主播楊博智特別邀請了綽號「本土洋將」蔡珈蓁與「國際珍」林鳳珍，這對球迷口中的傳奇組合。兩人坦言，她們並非從一開始就是好友，反而因個性與年齡差異，經歷了從誤解、摩擦到互相理解的歷程。

圖／新世紀黃蜂兩名主力戰將蔡珈蓁(左二)與林鳳珍(右二)

從競爭到理解

「我第一次進國家隊的時候，真的超討厭她，覺得她超機車。」蔡珈蓁回憶起2018年雅加達亞運前的培訓隊，那時的她是第一次選入國家隊的新血，而林鳳珍則是經驗老到的國手。當時身為學姊的林鳳珍嚴厲的提醒與碎念，讓菜鳥學妹一度壓力爆棚。但幾年後，她笑著說：「現在回頭看，那些碎碎念，其實都是愛的表現。」

資深國手林鳳珍的真心話

林鳳珍在球場上被球界封為「國際珍」，不僅因她專打國際賽、展現優異的成績；更因為她的抗壓性與冷靜判斷力。談到去年為何突然退出女壘戰場，林鳳珍有感而發地回想著：「當時因為長期壓力與家庭因素，我不僅退出國家隊、連打球的動力都沒有，老實說那時候身心都累了。」

但事隔才一年，讓她有了回歸的力量，原因是來自母親的一句話：「我還想繼續看到妳打球。」這句話成了她重新披上戰袍的動力。林鳳珍不諱言：「我打球其實是為了改變我的家庭，也為了讓媽媽看到我在電視上的樣子。」林鳳珍眼神堅定。

重返球場的她，以更成熟的態度看待團隊，也學會了放下執著、擁抱世代差異。「時代變了，你不能再用以前的方式去帶人，現在我更懂得傾聽。」

阿信中的阿信到全村的希望

主播楊博智常言道，蔡珈蓁是企業女壘界「阿信中的阿信」，這並非誇飾。蔡珈蓁剛進企業聯盟時，臺北臺產熊讚面臨青黃不接的困境，她幾乎一人撐起投手丘。「那時候前一天先發、隔天後援，有時一天兩場都要投，真的很累。」但她沒有退縮，反而把壓力轉化為力量。

最讓她印象深刻的，是一次對決福添福嘉南鷹的關鍵戰役，被一顆強襲球擊中脛骨，她痛得想退場，卻看到隊友眼中那份信任與期盼。「那一刻我知道，我不能就這樣下去，一定要繼續投。」於是她硬是撐完比賽；也正因如此，她也常被球界稱為「全村的希望」。

「當教練回頭時，永遠能看到我準備好的樣子，我希望自己成為那位，教練一轉身就能信任的人。」這句話，成了蔡珈蓁在女壘界奮戰的精神座右銘。

世代交會的力量

在企業女壘的發展歷程中，世代交替總伴隨磨合與學習。蔡珈蓁與林鳳珍這對資深學姊，正象徵著球隊內從嚴苛到理解的轉變。「我們其實私下不算很熟，但在球場上彼此都懂。」蔡珈蓁說。

林鳳珍則笑著補充：「我以前可能比較老派，但她讓我學會用新的角度看隊伍。」

兩人從前輩與後輩的對立，走到如今並肩作戰的默契，見證了彼此成長的力量，那是一種從紀律出發、以心傳心的傳承精神，讓人看見女壘的無限可能與希望。

