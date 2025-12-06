十年磨一劍！四度參賽終於奪神級滷肉飯冠軍 他無私透露致勝關鍵
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府今(6)日在古坑綠色隧道舉辦「雲林滷肉飯節」，公布神級滷肉飯得獎民間高手及店家，現場更提供千碗滷肉飯讓民眾大快朵頤。冠軍店家李台發說，這是他四度參賽，總算獲得冠軍。他透露，一碗滷肉飯好吃的祕訣在於使用雲林在地溫體豬的後腿肉，搭配在地醬油及好米，就是一碗擁有阿嬤味道的神級滷肉飯。
縣府農業處長魏勝德說，養豬頭數最多，更盛產稻米、醬油，滷肉飯三大要素都具備，因此舉辦滷肉飯節希望能讓更多人更認識雲林在地農特產品。此次共有50攤店家，其中有10家業者各提供150碗滷肉飯試吃外，現場還有2隻烤大豬、千人份貢丸湯、香腸讓民眾品嘗。
魏勝德說，活動重點更是公布神級滷肉飯專業店家、民間高手組前10名，專業組冠軍由斗六在地業者李台發奪得，民間組則是台北市羅文澤摘冠。
李台發說，10年前退休後與子女一同開麵店，曾參加過3次滷肉飯節比賽，獲得優選及2次季軍，都與冠軍擦身而過，想不到第4次能夠得到冠軍，令人振奮。他選用的豬肉部位是後腿肉，吃起來富含膠質，更用雲林在地醬油滷製，再加上雲林稻米，一碗充滿阿嬤味道的滷肉飯就此產生。
羅文澤說，這是他將30多年廚藝經驗，加上走訪各地店家請益，集將近5年經驗奪得冠軍，接下來將和友人在高雄開店，未來不排除到雲林設點，讓更多人吃到民間高手的滋味。
雲林縣長張麗善說，一碗頂級滷肉飯決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素。雲林是台灣糧倉，歡迎民眾到雲林尋香。
