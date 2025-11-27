十年磨一旗！北港大龍旗修復完成有望回歸 將辦展打頭陣

國家重要古物北港大龍旗見證當地歷史文化，現已修復完成，有望回歸北港。圖為仿繪品。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要古物「大龍旗」共有一對，見證北港飛龍團歷史，因年代久遠破損，2014年送進台南文資中心修復，現已修復完成1支，地方盼回歸北港展出。文化部文化資產局長陳濟民指出，「十年磨一旗」，將與縣府、鎮公所討論以最美好姿態回到北港，甚至規畫特展。

北港鎮公所與文資局合辦刺繡工作坊，20名學員作品在北港登記所展出。(記者李文德攝)

北港飛龍團總務委員吳登興表示，1926年完成的大龍旗有一對，當時北港媽祖遶境隊伍中扮演重要角色，每當飛龍團舞龍出現前，大龍旗便會做「前導」，因規模驚人，地方有「天下第一旗(奇)，車倒三間店」的俚語。

吳登興指出，隨著時代推移，大龍旗出現在遶境隊伍的情況已不見40至50年，但因其龍形立體刺繡具歷史與獨特性，縣府2013年登錄為一般古物，隔年旗幟因破損送往文化資產保存研究中心修復，2023年獲得文化部指定國家重要古物。

修復夥伴、台南應用科大助理教授盧亨如表示，大龍旗集結至少26種刺繡工藝，需要花心思研究，如凸繡工法就比一般廟宇刺繡高度還要高，甚至旗幟中人物繡法也較立體，因此修復期間更需要多花時間；文資局文資中心陳柏欽表示，大龍旗送進中心後，先針對其繡法、材質研究，光是理線時間就花費將近2年，經修復團隊密集式修復，2022年完成修復其中1支，目前正在文資中心內。

縣府文觀處長陳璧君表示，大龍旗見證北港歷史文化，極富意義，因此地方希望能夠回歸展出，目前規畫將其放置在北港1911好庫文化園區，日後讓民眾可以見證大龍旗風采。

陳濟民表示，由於大龍旗量體龐大，又有國家重要古物身分，如何載運回歸北港，將持續與縣府、鎮公所討論，再者大龍旗的歷史文化背景豐富，未來將規畫特展，也可以讓全台民眾了解其故事。

為迎接大龍旗回歸北港，文資局與鎮公所舉辦刺繡工作坊，由南應大刺繡講師曾詩涵教導20位學員刺繡工藝，即日起至11月30日、12月6、7日在北港登記所舉辦成果展。鎮長蕭美文表示，盼透過活動，帶領民眾認識大龍旗與其刺繡工藝，也希望能夠搶率為大龍旗回歸打頭陣。

