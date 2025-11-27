十年磨一旗 北港大龍旗規畫百歲大展

「北港飛龍團大龍旗」完成修復，27日北港鎮公所展出複製版大龍旗，為迎接大龍旗百歲大展暖身。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港飛龍團大龍旗」是全台第1件被指定為國家重要古物的陣頭文物，因年代久遠破損嚴重，經文化部文資局文資中心修復，地方期盼大龍旗能盡快「返鄉」。北港鎮公所27日舉辦刺繡研習成果展，展出複製版大龍旗，為迎接大龍旗百歲大展暖身，文資局長陳濟民表示將與縣府、鎮公所討論，以最完善的方式將大龍旗迎回北港。

大龍旗是北港飛龍團於1926年製作的大型民俗織品文物，素有「天下第1旗，車倒3間店」（繡倒3間繡莊）傳說，為目前所知台灣刺繡文物尺寸最大的旗幟。旗面有龍形立體刺繡，四周分布蛙、魟、蜆、鯉、蛤、蝦、蟹、鰻等水族生物刺繡，極具文化歷史價值與獨特性。

廣告 廣告

雲林縣政府2013年將大龍旗登錄為「一般古物」，文化部文資局同年現勘並建議保存，2014年進行修護，經位於台南市的文資中心耗費近10年，2022年完成其中1面旗修復，目前置於文資中心，其文資價值獲古物審議委員肯定，進一步指定為國家重要古物。

文資局長陳濟民表示，大龍旗刺繡工藝精美繁複，且量體相當龐大，因此耗時近10年修復，可說是「十年磨一旗」。對於地方希望大龍旗能盡速「回鄉」，將持續與縣府、鎮公所討論運送方式，日後再規畫特展，讓更多人了解大龍旗傳奇的故事。

北港鎮長蕭美文提到，公所希望透過這次舉辦的刺繡研習成果展，讓大家知道大龍旗的歷史意義，為迎接大龍旗回歸北港做準備。

北港飛龍團總務委員吳登興說，早年北港媽祖遶境時，飛龍團舞龍極受歡迎，除了熟練的舞龍技巧，做為前導的大龍旗氣勢不凡，更是吸睛，後來大龍旗受損嚴重，便不再出現於遶境隊伍。

雲林縣文觀處長陳璧君指出，大龍旗是北港陣頭文化的重要文物，地方都希望能夠盡快回歸展出，目前規畫在「北港1911好庫文化園區」打造可控制溫度、溼度的空間，作為日後的保存與展示場域。