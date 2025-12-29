十年等一晚！麋先生東京開唱解鎖好多「第一次」

金曲樂團麋先生MIXER〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會口碑爆棚，不僅台北小巨蛋、高雄巨蛋門票雙雙秒殺完售，更解鎖新城市東京，首次在東京演出，麋先生一開口就誠意滿滿、全員切換成日語模式與歌迷互動，從招呼寒暄到即興互動，甚至連搞笑垃圾話都不放過，聖皓更精心準備了驚喜曲目，就是他為徐若瑄創作的〈翅膀〉、後來由徐若瑄翻唱成日文版的〈翼〉。

(圖｜相信音樂提供)

儘管上台前坦言緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，但聖皓的日文演唱獲得滿堂彩，演出後，原唱徐若瑄也特別在社群上留言力挺：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了！這樣好聽，怎麼有一種感動。」她也大讚聖皓有語言天份且發音100分，更盛情邀約未來再一起多寫幾首歌。

廣告 廣告

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節誕生的聖皓補過生日，他也即興將蛋糕送給台下同樣是12月生日的歌迷，也因為舞台與歌迷距離很近，現場氣氛熱絡到像在聊天，吉他手喆安更突發奇想想替自己取個日文名字，現場丟出「Sakura（櫻花）」、「Sashimi（生魚片）」、「Ikura（鮭魚卵）」三個選項請歌迷投票，笑聲不斷。

(圖｜相信音樂提供)

貝斯手以諾分享上次來東京演出已是十年前，這次再度與麋先生同行格外感動，鼓手逸凡感性表示：「外面很冷，但能跟大家一起在裡面取暖，我覺得很幸福。」吉他手小B則預告會努力在明年帶來新專輯，聖皓最後承諾，希望下次再見時能帶著新作品回到東京，邀請大家再次大合唱。

這趟東京之行除了解鎖第一次東京專場演唱會，糜先生更首度登上日本指標性唱片行TOWER RECORDS澀谷店，展出他們的第五張專輯《都是浪漫害的》，讓音樂以另一種形式走進東京街頭。

(圖｜相信音樂提供)