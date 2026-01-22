十年能源轉型跳票...多燒2座中火！環團揭2025燃煤占比 憂空污與肺癌風險持續擴大

能源轉型「532」政策十年到期，環團指出2025年燃煤占比未如期降至27%，累計超額燃煤量高達2,309萬噸，相當於多燒兩座台中火力發電廠。（圖片來源／台灣健康空氣行動聯盟提供）

前總統蔡英文於2015年競選期間提出、並於2016年執政後正式定錨的「532」能源配比政策，明定2025年再生能源占比20%、天然氣50%、燃煤降至30%，其後更下修為27%。

然而，十年期限已屆，多個關注空污與公共健康的民間團體22日在立法院召開記者會指出，燃煤發電占比不僅未如期降至政策目標，反而在政策延宕下，累計出現高達2,309萬噸的超額燃煤量，等同於「多燒了兩座台中火力發電廠（中火）」，對中南部居民健康造成長期且嚴重的衝擊。

超額燃煤逾2千萬噸，環團批政策跳票

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等多個團體指出，依據經濟部歷年電力供需報告與政府公開數據推算，若以燃煤占比27%作為標準，2025年初至11月底，全國電力部門累計超額燃煤量高達2,309萬噸，其中台電就占約1,350萬噸，已超過一座中火一整年的用煤量。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長、婦產科醫師葉光芃指出，能源轉型推動近十年，已非政策試驗期，而是必須交付成果的階段，「懷胎十月都能生產，能源轉型推十年卻還在找理由延宕，這對人民並不公平。」

他強調，若政策無法兌現，不僅是能源治理失信，更形同累積對人民的「健康與氣候債務」。

2025年底燃煤占比未達標，估算全國仍有近千萬噸燃煤缺口。（圖片來源／台灣健康空氣行動聯盟提供）

「燃煤也有複利效應」第一線看見年輕化肺癌

南投縣環境保護協會創會理事長林翠蘭則從生活經驗出發，直言燃煤的健康衝擊並非抽象數字，而是真實發生在身邊的悲劇。

她指出，若以金融術語來說，燃煤同樣存在「複利效應」，十年間多燒的2,309萬噸煤，意味著長期、持續的污染暴露。

林翠蘭分享，過去肺腺癌多半在60歲左右、因其他疾病檢查時才被發現，且多為末期；但近年她身邊卻陸續出現40多歲、甚至尚未成家的年輕人，被診斷為第3期、第4期肺腺癌，「這些不是報告裡的統計，而是我親眼看到的人生被迫中斷。」

她呼籲，若政府真心推動「健康台灣」，就必須正視燃煤減量的失敗結果，否則人民終將在選擇中表達立場。

中火減煤停滯5年成關鍵破口

監督施政聯盟執行長許心欣指出，中部空污問題的核心關鍵，仍在於台中火力發電廠。她表示，中火在2020年曾一度減煤約4成，但自此之後長達5年，年燃煤量幾乎停留在1,200至1,260萬噸之間，直到2025年才再降至約1,100萬噸，顯示減煤進程長期停滯。

許心欣強調，若要讓全國燃煤占比真正接近政策目標，中火必須進一步「大幅減煤」，並提出明確訴求，希望2026年中火年用煤量降至900萬噸，相較高峰期等同減半，否則燃煤空污對中南部居民的健康風險，難以實質降低。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，能源轉型遲滯，背後也與用電結構高度集中有關。依台電統計，用電量超過800kW的大型用電戶僅約4,800家，卻消耗全國逾半電力，相關空污與溫室氣體外部成本卻由全民承擔。他批評，「目前政府對用電大戶每年僅1%至1.5%的節電要求，已完全跟不上氣候與健康危機的速度。」

環團與醫界代表在立法院示警，燃煤減量停滯不僅是能源問題，更與中南部居民長期承受的空污與健康風險密切相關，希望執政黨履行誓言。（圖片來源／台灣健康空氣行動聯盟提供）

「532」能源配比未達27%，超額燃煤量逾2,300萬噸，相當於兩座中火年用煤量。（圖片來源／台灣健康空氣行動聯盟提供）

民團提3大訴求籲「說到做到」

多個民團共同呼籲政府，應正視2025年燃煤占比未達標的缺口，提出具體補減計畫，包括2026年落實燃煤占比27%、優先汰除老舊高污染燃煤機組、並同步推動「深度節能」與資訊公開。民團強調，能源轉型不是口號，而是攸關人民呼吸權與生命安全的責任。

面對AI用電需求快速成長與產業轉型壓力，民團也提醒，包括輝達、台積電等國際與本土大廠皆明確要求綠電，若燃煤無法實質下降，恐不利台灣長期競爭力。十年政策已到期，是否兌現承諾，成為延續執政者無法迴避的公民考題。

