十年足跡蓮開無聲 獅子山畔共行舟

慈濟足跡在西非、獅子山共和國，緣分從十年前、當地爆發伊波拉疫情開始牽起，如今緣還在持續。而很特別、也不容易的是，這裡一直都沒有受證慈濟人，僅靠著當地社區志工、撐起一切，即使幾乎都不信奉佛教，但只要慈濟有活動，就能看見他們身影。

這是在非洲，時常看見的景象，除了造成髒亂，更是釀災元凶。

洛克爾酋長 Pa Mamadu Conteh：「以前這裡都是垃圾，連水溝裡都是垃圾，每當下雨的時候，垃圾就會浮起來，環境變得很糟糕。」

清掃街道起手式，鮮明的非洲STYLE。從去年年中開始，這群平均60歲以上社區長者，每周末相聚、來場掃街派對。

社區志工 Pa Santigie Mansaray：「一開始只有4個成員，現在已經超過40人，這個活動可以讓老人家活化，也可以讓環境變乾淨。」

他、清掃團隊第一人，受在獅子山的慈濟社區志工啟發，帶動周邊鄰居加入，但要號召人群、並不容易。

社區志工 Pa Santigie Mansaray：「因為活動是無償的，要別人加入很困難，所以我們想到一個方法，當有人生病我們就去關懷，為他們祈禱 對他們友善，建立感情後就比較能接受。」

其實獅子山的社區志工，不只這群人，至少60位、常態出席各項活動，和其他國家不同的是，這裡沒有一位受證過，仍死心踏地，穿著專屬慈濟的、黃色志工背心。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「伊波拉病毒的這些生存者，口耳相傳之後 這些志工就出來了，本土志工都是明愛會的基本盤，那他們雖然是天主教徒，或者一些是基督教徒，他們對佛教並不排斥，看到這是一股，很有意義的人道救援行動，自然而然他們就進來。」

社區志工 Mustapha Massaquoi：「開始加入慈濟的活動，是因為看見慈濟對人類的慈悲，他們去關心伊波拉倖存者，發放物資 鼓勵他們，確保他們沒有任何的損失，不要失去希望，然後陪伴在他們身邊。」

負責統籌、推動獅子山各項計畫的，是在地人、瑪格和賽彬娜，兩人撐起大局。

慈濟駐獅子山專案協調 瑪格：「慈濟是我看到的第一個團體，每次要給予時，就會鞠躬來表達尊重，就是因為這樣的協調，以及這樣的團隊精神，讓我對這團體非常好奇。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「瑪格她是很腳踏實地，一直在求新 求好，我想傳達正確的訊息，即時的訊息是最大的一個考驗，我們就固定地，每個星期跟瑪格開會，邀請她們看人間菩提。」

獅子山共和國，國土遼闊、超過七萬平方公里，而這些志工、就像水滴，灑落在東西部及首都，分頭進行活動，溼潤這塊傷痕累累的貧瘠土地。

